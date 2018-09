Con l’introduzione di Dynamics 365, Microsoft ha proposto una soluzione per le applicazioni aziendali moderna, unificata e adattabile. Una soluzione che unifica le funzionalità CRM ed ERP, basandosi sulla flessibilità e la potenza della piattaforma cloud. E che si integra con gli strumenti di produttività, quali Office 365.

Microsoft Dynamics 365 aiuta le aziende a adattarsi al meglio alla nuova era digitale, per affrontarne le sfide. E per ampliare le opportunità di business. Ora l’azienda si appresta a compiere un altro passo in avanti in questa direzione, all’insegna delle ultime tecnologie più avanzate.

L’evoluzione si concretizza in una nuova generazione di applicazioni aziendali che integrano tecnologie di intelligenza artificiale e realtà mista.

Microsoft Dynamics 365 con Intelligenza artificiale

La nuova offerta Dynamics 365 AI prevede dunque una nuova classe di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale. Applicazioni che, grazie a questa tecnologia, sono in grado di fornire insight unificando i dati ed elaborandoli con intelligenza artificiale avanzata. Allo scopo di aiutare le aziende a prendere decisioni e intraprendere azioni in maniera informata.

Tali insight possono essere potenziati ed estesi mediante Microsoft Power BI, Azure e Common Data Service. Ciò offre alle aziende la possibilità di affrontare anche gli scenari più complessi e specifici per il proprio business.

Le nuove applicazioni business potenziate dall’intelligenza artificiale sono tre.

Dynamics 365 AI for Sales aiuta gli addetti alle vendite a definire le priorità in relazione al tempo. E quindi a focalizzarsi sulle trattative più importanti.

Fornisce inoltre risposte alle domande più comuni relative alle prestazioni dei team di vendita e offre un'analisi dettagliata della pipeline di vendita e insight per un coaching più smart dei team di vendita.

Dynamics 365 AI for Customer Service è dedicato chiaramente al servizio di supporto clienti. Grazie all'intelligenza artificiale e alla comprensione del linguaggio naturale, i dati del servizio clienti possono far emergere insight automatici.

Questi aiutano i dipendenti a intervenire nel modo opportuno. Possono persino far leva su agenti virtuali per contribuire a ridurre i costi del supporto e offrire un’esperienza più piacevole al cliente. Il tutto, assicura Microsoft, senza dover avere in azienda un esperto di intelligenza artificiale e senza dover scrivere alcun codice.

Dynamics 365 AI for Market Insights è di supporto ai team di marketing, social media e ricerche di mercato. Li aiuta a prendere decisioni migliori attraverso insight di mercato.

Gli addetti al marketing possono migliorare le relazioni con i clienti mediante insight web e social. Questi sono utilizzabili ad esempio per impegnarsi nelle conversazioni rilevanti e rispondere più rapidamente alle tendenze.

Microsoft Dynamics 365 con Mixed Reality

L’altro ambito di integrazione con le tecnologie più innovative è quello con la mixed reality, la realtà mista. Un ambito, questo, in cui Microsoft ha potuto far esperienza dei feedback degli utenti e dei partner su HoloLens.

Molti lavoratori hanno bisogno di informazioni e dati non solo su uno schermo bidimensionale, ma nel contesto in cui operano. Quindi informazioni fruibili nel posto giusto e al momento giusto. La mixed reality è una tecnologia particolarmente adatta per fare esattamente questo.

Le due nuove applicazioni aziendali basate sulla mixed reality sono Dynamics 365 Remote Assist e Dynamics 365 Layout.

Vi sono già implementazioni di queste soluzioni. Ad esempio Microsoft racconta come Chevron stia ottenendo già risultati reali e misurabili dal deployment globale di HoloLens.

Prima, ad esempio, gli specialisti dovevano fare lunghi viaggi per eseguire l’ispezione di un’attrezzatura. Ora, mediante l’uso di Dynamics 365 Remote Assist, diventa possibile identificare immediatamente un problema o fornire un’approvazione.

Inoltre, la collaborazione e l'assistenza in remoto hanno aiutato l'azienda a operare in modo più sicuro, in un ambiente di lavoro migliore.

L’assistenza remota funge da punto di collegamento tra i lavoratori sul campo e gli esperti in sede. Oltre a ridurre gli spostamenti e a eliminare i rischi associati ai viaggi dei dipendenti.