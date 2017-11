Doppio audio nei video

Ho un filmato AVI che dispone di due lingue: italiano ed inglese. Quando lo visualizzo con Windows Media Player le due lingue si sovrappongono, rendendo l’audio incomprensibile. Come posso eliminare la lingua inglese? Il problema dell’eliminazione di u …

Ho un filmato AVI che dispone di due lingue: italiano ed inglese. Quando lo visualizzo con Windows Media Player le due lingue si sovrappongono, rendendo l'audio incomprensibile. Come posso eliminare la lingua inglese?

Il problema dell'eliminazione di una lingua da un filmato è molto più semplice nel caso dei DVD, in cui basta usare uno dei tanti software che consentono di comprimere su un solo DVD vergine singolo strato i film su DVD doppio strato, tutti in grado di eliminare lingue aggiuntive, titoli, lasciando solo il filmato principale e la colonna sonora nella lingua desiderata.

Per i filmati AVI la cosa è più complicata, ma non impossibile. Un software che può fare alla bisogna è l'open source VirtualDub.

Scaricare il file ZIP, estrarre i contenuti e lanciare il file VirtualDub.exe. Caricare il filmato AVI con File/Open video file. Poi dal menu Audio/Secondary Stream selezionare l'audio in inglese e disabilitarlo.

Ora impostare sia nel menu Audio che in quello Video la modalità Direct Stream Copy invece che Full processing mode (che è quella di default nel caso del video), in modo da evitare la ricompressione del filmato, cosa che impiegherebbe molto tempo. Dal menu File selezionare Save as AVI per ottenere un filmato AVI perfettamente identico al primo, ma privo della colonna sonora non desiderata.

Un altro consiglio che possiamo dare è utile nel caso non si desideri eliminare la seconda lingua, ma solo ascoltarne correttamente una sola a sua scelta.

Ci sono due possibilità: la prima è usare un player video che supporti la scelta dello stream audio, ad esempio lo stesso Virtual Dub.

La seconda, che non sempre funziona ma ha il vantaggio di non richiedere altri software, è provare ad impostare il Pan audio in Windows Media Player: dal menu Visualizza/Caratteristiche avanzate selezionare Equalizzatore grafico, e poi utilizzare il cursore più a destra, che si chiama Bilanciamento, spostandolo tutto a sinistra o tutto a destra, e controllando se resta udibile una sola della due lingue.

Talvolta esse nei filmati AVI realizzati in modo non professionale possono essere state codificate non come colonne sonore separate, ma semplicemente come canali audio destro e sinistro, cosa che può provocare proprio il problema riscontrato in ascolto (sovrapposizione delle due colonne sonore), e che si risolve semplicemente tramite il cursore del bilanciamento stereo, senza dover editare il file video.