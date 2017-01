Dialogo con i partner? IBM sceglie LinkedIn

C’è consapevolezza della complessità del momento e, ancor di più, dei rischi insiti nel percorso di digital transformation nella scelta di Edgarda Fenga, director Global Business Partner in IBM Italia, di creare su LinkedIn un punto di incontro e di dialogo con l’ecosistema dei partner della società.

Concretamente si tratta di una pagina, non casualmente denominata IBM Partner Ecosystem Italia, che vede come amministratori la stessa Edgarda Fenga, affiancata da Francesco Borghi, IBM Business Partner Recruiting and Development Manager, e Maria Giovanna Sapio, Partner Relation Representative, e alla quale, a poche ore dall’apertura, hanno già aderito circa 250 membri.

“La digital transformation – scrive Fenga - è un percorso che va intrapreso e realizzato velocemente, ma deve nascere da valutazioni attente e deve basarsi sulle scelte giuste, strategiche e tecnologiche. Il rischio è alto: ci si può imbattere in ostacoli o addirittura ritrovarsi con dei boomerang”.

E se IBM e i suoi partner si propongono al mercato in affiancamento dei loro clienti nei loro percorsi di trasformazione digitale, allora è importante creare un punto di dialogo e di confronto nel quale discutere di tecnologie, alleanze, dinamiche di mercato, opportunità, esperienze.

Uno spazio nel quale fare squadra, condividendo gli stessi obiettivi e la stessa convinzione sulla necessità e sull’importanza dei percorsi di innovazione.