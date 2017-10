Cometa ottiene la distribuzione di Smart Tech

Cometa ha ottenuto la distribuzione dell’intera gamma di TV proposte sul mercato internazionale da Smart Tech, marchio di proprietà di Express Luck International.

Dopo lunghi mesi di trattativa entrano così nel listino del distributore presente con una sede legale a Milano e una sede amministrativa a Trapani, le soluzioni equipaggiate con pannelli prodotti dai big player del settore e sottoposte a rigorosi test qualitativi pre e post produzione dal gruppo asiatico attento a dotarsi di linee di produzione in Europa, per soddisfare le esigenze della clientela continentale.

Quella in arrivo in Italia, dove la società intende ritagliarsi una quota significativa di mercato, è un’offerta che spazia dalle compatte soluzioni da 22’’ per arrivare a quelle da 65’’, disponibili anche in versione Smart, passando per il 32’’, la proposta attualmente più venduta dalla multinazionale a livello europeo.

In particolare, stando a quanto dichiarato in una nota ufficiale, i modelli su cui Cometa si concentrerà maggiormente nei prossimi due trimestri saranno l’LE32D7TS e l’LE5018TS, due TV LED Full HD DVBT2/C/S2 rispettivamente da 32’’ e 50’’ dotate di porta USB e CI Slot preposte per l’utilizzo anche all’interno di locali pubblici e strutture ricettive.

Sul fronte Smart TV, la BU e-tailer di Cometa guidata da Gianluigi Alessi ha, invece, scelto di puntare sul modello LE4018TS, un 39,5’’ Full HD DVBT/C/T2 basato su piattaforma FOXXUM, che offre connettività Wi-Fi, porta USB, CI Slot e la medesima modalità Hotel dei già citati TV LED Full HD, per poter essere facilmente utilizzato nei luoghi aperti al pubblico.

Proposte da Cometa a realtà che hanno la necessità di pianificare con precisione gli acquisti e che prestano una particolare attenzione all’impatto dei costi di trasporto, le soluzioni Smart Tech saranno corredate da un servizio di gestione delle garanzie attivato attraverso una partnership con Service Trade, società di Cernusco Sul Naviglio (Mi) specializzata nella gestione di soluzioni e servizi di assistenza post vendita dedicati al mercato dei prodotti nel mercato Ict, dell’Elettronica di Consumo e dell’Industrial.

Già partner per l’Italia sul sito di Smart Tech, tramite la propria rete di centri di assistenza sul territorio Service Trade, sarà in grado di supportare al meglio gli utenti e fornire loro le informazioni e i servizi di cui necessitano.