Codici a barre, Cognex fa la lettura integrata

Cognex ha realizzato una famiglia di soluzioni di scansione mobile end-to-end integrata, fatta di terminali mobili abilitati alla visione, lettori mobili di codici a barre e kit di sviluppo software unificato

Le più recenti introduzioni alla linea di prodotti, progettate per risolvere le applicazioni logistiche e di produzione, comprendono il terminale mobile abilitato alla visione della serie MX-1502, il lettore mobile serie MX-100 e il kit di sviluppo del software per codici a barre Cognex Mobile (SDK).

Dotato di algoritmi e ottiche intelligenti per la lettura di codici a barre, MX-1502 tara rapidamente la scansione tra standard, lunga ed estesa per decodificare in modo affidabile i codici 1-D, 2-D e DPM (Direct Part Mark) in una forbice di distanze dai 15 cm ai 10 m.

Come l'MX-1000, il terminale mobile MX-1502 ha un design modulare che supporta dispositivi iOS e Android e può essere utilizzato anche negli ambienti più difficili di impianti produttivi o magazzini.

Per applicazioni industriali leggere, in esterno e nel retail, il lettore mobile MX-100 ridefinisce le prestazioni di scansione degli smartphone. Questo accessorio per dispositivo mobile Otterbox uniVERSE Case System offre un mirino LED incorporato e un'illuminazione diffusa per trasformare gli smartphone in lettori di codici a barre migliori. Associato al kit di sviluppo software SDK per codici a barre mobile Cognex, MX-100 supporta un'ampia gamma di simbologie di codici a barre.

Il kit di sviluppo software SDK è uno strumento software per tutti gli aspetti della scansione. Consente di personalizzare e mantenere una singola applicazione per tutti i dispositivi mobili nell'intera organizzazione.

Una licenza SDK è inclusa con tutti i terminali mobili Cognex e lettori mobili ed è disponibile separatamente per la maggior parte dei dispositivi iOS e Android, indipendentemente dalla piattaforma o dal framework di sviluppo.