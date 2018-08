In molte organizzazioni, gestione finanziaria e risorse umane sono strettamente intrecciate. Il business è qualcosa di più delle semplici entrate, riguarda le finanze.

A evidenziare il concetto è Indy Bains, Senior Director of Oracle Cloud Business Group, in un intervento sul blog Oracle. Un post, il suo, che ci aiuta a focalizzare l’attenzione su quattro vantaggi chiave nel portare gestione finanziaria e risorse umane nel cloud.

Nel farlo Bains cita anche un sondaggio del 2017 del MIT. Secondo il sondaggio il 35% delle aziende prevede di creare, entro il prossimo anno, una funzione condivisa per finanza e personale.

La gestione finanziaria e quella delle risorse umane condividono anche delle esigenze tecnologiche comuni.

Tra queste, una visione olistica del ruolo, delle responsabilità e degli obiettivi di rendimento di ciascun dipendente. Poi, la capacità di rimanere aggiornati e reattivi al cambiamento delle best practice. E anche processi semplificati e livelli più elevati di automazione.

Con tanto in comune, è dunque assolutamente logico che finanza e risorse umane funzionino su una singola soluzione cloud unificata. È questo il punto di vista di Oracle, che evidenzia i quattro vantaggi chiave di questo approccio.

I vantaggi chiave nell’unificare finanza e risorse umane

Il primo vantaggio, secondo Oracle, è l’aumento della produttività. Una piattaforma condivisa, con livelli più elevati di automazione, consentirà al personale di finanze e risorse umane di ridurre il tempo impiegato in lavoro ripetitivo e a basso valore. Lavoro come ad esempio l'immissione di dati o l'elaborazione delle transazioni.

Questo risparmio di tempo consente di concentrarsi su aree che invece potenziano la crescita del business. In tal modo l'azienda acquisisce l'opportunità di sviluppare nuove competenze, scoprire nuovi modi per assumere e conservare i migliori talenti. Inoltre, di analizzare le prestazioni individuali, identificare le priorità strategiche e consigliare l'organizzazione sulla direzione da intraprendere.

Il secondo dei vantaggi evidenziati è la gestione efficiente dei dati. Secondo Oracle le funzioni di finanza e risorse umane hanno una moltitudine di punti di contatto. Prendendo il semplice esempio dell’assunzione di un nuovo dipendente, sia le risorse umane che la gestione finanziaria devono mantenere informazioni sul settore di attività. E poi a chi riferisce il nuovo dipendente, il suo ruolo, il centro di costo e la paga.

Un cloud unificato con un modello di dati comune semplifica e velocizza questi passaggi. Consente di non dover fare due volte il lavoro necessario. Lascia un margine minore all'errore umano e rende più semplice la condivisione dei dati tra i reparti.

Gli altri vantaggi della gestione in cloud: infrastruttura e decisioni

Il terzo vantaggio è una infrastruttura semplificata. La maggior parte degli intervistati del sondaggio del MIT prevedono reali benefici nel passaggio al cloud. Tuttavia, il 41% ha citato le sfide relative all’integrazione come il principale ostacolo alla migrazione. Ad esempio l'integrazione di nuove tecnologie con sistemi legacy o il coordinamento di più fornitori.

La semplificazione inizia con un singolo fornitore di cloud, piuttosto che con fornitori multipli tra le funzioni aziendali. Per quanto riguarda i sistemi legacy, molti di essi richiedono competenze specialistiche e a volte anche diversi staff IT. Al contrario, è il punto di vista di Oracle, il cloud aumenta l’efficienza e anche il coinvolgimento dei dipendenti.

Infine, il quarto punto: miglioramento nelle decisioni e nella pianificazione. Con l'accesso ai dati in tempo reale e a 360 gradi, i dirigenti di entrambe le funzioni aziendali sono meglio informati. Inoltre, con dati aggiornati, condivisi e privi di errori, possono essere certi che i rapporti saranno rapidi e affidabili. Il processo decisionale pertanto migliora, i forecast sono più accurati e la pianificazione strategica meglio allineata ai driver aziendali appropriati.

Un ulteriore vantaggio di un cloud unificato è il costante accesso alle ultime innovazioni tecnologiche attraverso aggiornamenti semplici. Ciò significa che i team finanze e HR possono stare al passo con i cambiamenti in maniera più facile. Il 90% degli intervistati del sondaggio MIT ha affermato che le iniziative cloud hanno dato loro maggiore agilità di fronte alle opportunità e alle sfide del mercato.

Per calcolare i vantaggi per l'organizzazione nel passare a una piattaforma cloud unificata per finanze e risorse umane, Oracle offre uno strumento online, raggiungibile con questo link.

A questo link è possibile trovare tutte le informazioni su Oracle Cloud.