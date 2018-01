CES 2018, Sony presenta Xperia XA2 e XA2 Ultra per i selfie

Sony Mobile Communications (Sony Mobile) presenta al CES 2018 di Las Vegas i due nuovi smartphone Xperia XA2 e Xperia XA2 Ultra con tecnologia fotografica Sony, design elegante e potenti performance, andando così ad ampliare la famiglia dei super mid-range.

La fotocamera posteriore da 23 MP di Xperia XA2 unita al sensore d’immagini Exmor RS da 1/2.3” con sensibilità ISO 12800 assicura nitidezza agli scatti anche in condizioni di scarsa luminosità.

Lo smartphone, inoltre, consente di registrare video in 4K e creare video con colori nitidi e definiti in slow motion a 120 fps: le azioni e i movimenti risultano così ancora più coinvolgenti ed emozionanti. La fotocamera frontale da 8 MP con super grandangolo da 120° assicura di includere nei selfie un maggior numero di amici o dettagli dello sfondo.

Il display Full HD da 5.2” è brillante, ampio e dai colori più definiti. È racchiuso in un design borderless che estende lo schermo fino al suo limite, oltre a essere particolarmente resistente in quanto realizzato in Corning Gorilla Glass.

Sbloccare il dispositivo è molto semplice grazie al sensore d’impronte touch posizionato nel retro dello smartphone. Xperia XA2 è realizzato sui lati in alluminio anodizzato con una finitura a taglio di diamante alle estremità che accentua la bellezza industriale del metallo. Un’evoluzione rispetto all’iconica “loop surface” Xperia, caratterizzata da morbide curvature e un layout simmetrico pratico ed ergonomico.

La batteria ad elevata capacità da 3.300 mAh e il processore Qualcomm Snapdragon 630 Mobile Platform permettono di fare di più, più a lungo, con prestazioni veloci e senza intoppi. Inoltre, la funzionalità di ricarica intelligente Smart Stamina estende l’autonomia, mentre Battery Care e Qnovo Adaptive Charging assicurano che la batteria non si danneggi nel tempo. Xperia XA2, infine, consente la ricarica rapida per assicurare qualche ora di autonomia in soli pochi minuti di carica (con Quick Charger UCH12W opzionale).

Xperia XA2 sarà disponibile in versione Single SIM in quattro diverse colorazioni: Silver, Black, Blue e Pink.

Progettato per i selfie, Xperia XA2 Ultra integra due fotocamere frontali: una da 16 MP con stabilizzatore ottico dell’immagine e una da 8 MP con super grandangolo da 120° per includere ancora più amici o panorami nei selfie. Entrambe sono provviste di flash e sono in grado di scattare foto chiare, indipendentemente dalle condizioni di luce e dall’ambiente.

Dotato dello stesso modulo fotografico da 23 MP di Xperia XA2, il sensore d’immagine Exmor RS da 1/2.3” assicura una sensibilità da 12800 ISO per gli scatti in condizioni di scarsa luminosità. Le funzionalità di registrazione video in modalità 4K e in slow motion a 120 fps permettono di preservare i ricordi ed enfatizzare i momenti salienti.

Xperia XA2 Ultra è dotato del più brillante display Sony da 6” Full HD con un’ampia gamma di colori. Realizzato in Corning Gorilla Glass per essere resistente e durevole, il dispositivo si distingue per il suo design borderless; un design che proietta l’utente direttamente all’interno dello schermo assicurando un’esperienza visiva unica.

Proprio come Xperia XA2, lo sblocco del dispositivo è reso semplice dal sensore di impronte one-touch. Il design “loop surface” è realizzato in alluminio anodizzato sui lati con finiture a taglio di diamante alle estremità.

La potente batteria da 3.580 mAh assicura una durata ancora più longeva mentre le intuitive tecnologie Sony per la ricarica intelligente permettono di regolare e analizzare i consumi e i cicli di ricarica così che la batteria possa durare più a lungo. Il processore Qualcomm Snapdragon 630 Mobile Platform assicura performance costanti e multitasking garantito. Anche Xperia XA2 Ultra prevede, infine, la ricarica rapida per assicurare qualche ora di autonomia in soli pochi minuti di carica (con Quick Charger UCH12W opzionale).

Xperia XA2 Ultra sarà disponibile in versione Dual SIM in quattro diverse colorazioni: Silver, Black, Blue e Gold.