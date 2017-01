CES 2017: webOS e Amazon Alexa per i frigo di LG

Accedere a un’assistente personale intelligente che, tramite controllo vocale, cerca ricette, riproduce musica, aggiunge elementi alla lista della spesa e molto altro ancora: è quanto consente di fare il nuovo LG Smart InstaView, frigorifero Door-in-Door presentato da LG Eletronics in occasione del CES di Las Vegas.

Messo a punto in collaborazione con Amazon, il risultato parla di “interessanti e curiose innovazioni” in grado di migliorare ulteriormente le prestazioni dell’LG Smart InstaView che, nell’evoluzione della già nota serie di LG, con soli due colpi sullo schermo Lcd da 29’’, consente una rapida vista al suo interno senza bisogno di aprire la porta dell’elettrodomestico.

A spiegarne i benefici ci pensa il video rilasciato in occasione della kermesse statunitense proprio da LG.

A rendere davvero smart l’ultimo nato contribuisce, infatti, la piena compatibilità con il servizio voce Alexa di Amazon (scelta anche da Lenovo per la smart home) che, con oltre 6mila servizi disponibili, sempre con il solo uso della voce, può anche controllare la smart home, chiamare un taxi, impostare il timer della cucina e controllare la temperatura all’esterno dell’abitazione.

Basate sulla piattaforma smart webOS di LG, le nuove funzioni consentiranno ai consumatori di sperimentare numerose funzioni Wi-fi direttamente dal display posizionato sulla porta del frigorifero, mentre il menu Smart Tag permetterà di aggiungere adesivi e tag per indicare quali alimenti sono disponibili, nonché la possibilità di inserire un promemoria per la comunicazione della data di scadenza degli alimenti conservati nel frigorifero.

Infine, la presenza di una macchina fotografica panoramica inserita all’interno del frigorifero e dotata di ampia lente da 2.0 mega-pixel, consentirà di scattare, anche da angolazioni differenti, fotografie da trasmetterle in modalità wireless allo smartphone dell’utente per ricordargli, anche in assenza di lista della spesa, quali sono gli alimenti da acquistare o che aspettano di essere consumati.

Nessuna traccia, al momento, su Internet e da parte del produttore coreano, in termini di disponibilità di quest’ultima versione nella gamma dei frigo InstaView, né del prezzo finale al pubblico.