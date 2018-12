Le Light Solutions di Brother sono ideate per ottimizzare il business aziendale e per rendere più efficiente il lavoro di stampa e scansione. Si propongono come strumento in supporto alla trasformazione digitale dell’azienda.

La digital transformation in azienda comporta esigenze sempre crescenti di sicurezza, flessibilità e archiviazione digitale. Nonché la necessità di garantire velocità di installazione e semplicità di utilizzo.

Le Light Solutions di Brother sono tre soluzioni che potenziano in questa direzione i dispositivi di stampa e scansione compatibili. Esse sono: Secure Print+, Barcode Utility e Custom UI.

Secure Print+, sicurezza targata Brother

Secure Print+ è una funzionalità di Print Management da attivare sulla singola macchina. Essa permette di stampare documenti riservati con elevata sicurezza, nel rispetto delle nuove normative europee in materia di dati personali.

Secure Print+ consente di configurare un codice PIN o una card NFC che l'utente può utilizzare per autorizzare e ritirare la stampa da una specifica stampante. Ciò avviene semplicemente toccando il pannello con la card o inserendo il codice PIN.

È possibile creare specifici profili utente che danno accesso a tutte o a selezionate funzioni della stampante. Secure Print+ si aggiunge al Blocco Funzioni di Sicurezza (Secure Function Lock) già presente di serie sui dispositivi.

Si tratta di una soluzione ideata per le stampanti presenti in un ambiente di lavoro condiviso. In questi scenari, offre sicurezza in ogni fase della stampa, dall'invio al ritiro.

E in linea con il nuovo regolamento GDPR.

Archiviazione digitale dei documenti, con Barcorde Utility

Barcorde Utility è progettata da Brother per l’archiviazione automatica dei documenti. Si tratta di una soluzione software di scansione che archivia i documenti grazie ai barcode, in modo automatico e strutturato.

Scannerizzare un gran numero di documenti uno ad uno, salvarli e nominarli ogni volta, può richiedere molto tempo. Barcode Utility è la soluzione ideale per ottimizzare grandi volumi di scansione. Ed è una soluzione software facilmente integrabile nel flusso di lavoro aziendale, senza bisogno di utilizzare il Pc.

Il software Brother Barcode Utility, attraverso la lettura dei codici a barre contenuti nel documento, permette di scannerizzare documenti con più velocità e precisione. Riducendo inoltre gli errori di archiviazione e creando in modo veloce un archivio strutturato, semplice da consultare.

Il software riconosce il codice a barre e automaticamente processa i documenti su disco locale, all'interno della cartella di destinazione prescelta. Grazie alla tecnologia avanzata di lettura dei codici a barre, i file scannerizzati sono salvati secondo i propri processi di archiviazione. Lo scanner legge il codice a barre di ciascun documento e salva ogni documento nella cartella specifica sul disco locale.

Tutto questo viene processato direttamente dagli scanner Brother, grazie a un aggiornamento software scaricabile, per i prodotti compatibili, dal Brother Solutions Center.

Custom UI, per la massima personalizzazione

Custom UI permette di migliorare il workflow, ridurre gli errori e velocizzare le procedure di stampa e scansione. Facilita questi risultati mediante una soluzione dedicata alla personalizzazione del pannello touchscreen.

Con Custom UI è infatti possibile personalizzare l'interfaccia del display touchscreen. Ad esempio, eliminando le funzionalità non necessarie e aggiungendo nuove funzioni speciali. Inoltre, Custom UI offre la possibilità di creare flussi di archiviazione e stampa personalizzati direttamente dal pannello touchscreen.

Maggiori informazioni su tutte le Light Solutions di Brother sono disponibili sul sito dell’azienda, a questo indirizzo.