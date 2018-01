Batterie iPhone, chiarimenti e sconti da Apple

Apple ha chiarito con una lettera pubblica la vicenda riguardante le polemiche sulle batterie degli iPhone. Polemiche scoppiate in relazione ai rallentamenti nelle prestazioni registate da molti utenti e che negli Stati Uniti sono sfociate anche in class action. Si paventava un’azione volontaria da parte di Apple volta a “costringere” gli utenti ad aggiornare i propri iPhone.

Con il messaggio pubblico rilasciato sul proprio sito, Applce chiarisce: “…Non abbiamo mai fatto e mai faremmo nulla che abbrevi intenzionalmente la vita di un prodotto Apple.”

Come comunicare la gestione delle batterie

Apple spiega che si tratta di un difetto di comunicazione nella modalità di gestione delle batterie degli iPhone.

QUI si legge il messaggio dell’azienda e i particolari dell’iniziativa.

Con il passare del tempo, si dice, le batterie degli iPhone, come tutte le batterie ricaricabili, perdino efficienza.

Inoltre, sempre invecchiando, “una batteria perde anche la capacità di erogare picchi di energia”.

Ciò può tradursi anche in spegnimenti improvvisi dell’iPhone.

Proprio per prevenire ed evitare tali spegnimenti improvvisi, in iOS 10.2.1 era stato inserito un meccanismo di gestione energetica.

Questo meccanismo, prosegue la ricostruzione Apple, fa sì che iOS calibri automaticamente le prestazioni di iPhone e l’utilizzo della batteria.

QUI tutte le informazioni di supporto sulle batterie e le prestazioni

A essere impattati sono i modelli di iPhone meno recenti: iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6s, iPhone 6s Plus e iPhone SE. Con iOS 11.2 questa soluzioni di gestione energetica è stata estesa per includere anche iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

Apple spiega che “quando una batteria che presenta un invecchiamento chimico viene sostituita con una nuova, e il telefono è utilizzato in condizioni standard, le prestazioni di iPhone tornano normali”.

Per evitare quindi che l’invecchiamento chimico della batteria di iPhone influisca negativamente sulle prestazioni, è necessario sostituire la batteria. A dimostrazione della buona fede dell’azienda, e per venire incontro agli utenti con modelli di iPhone meno recenti, Apple fornisce una risposta concreta.

29 euro per cambiare le batterie

Apple ha così deciso di ridurre “di 60 euro il costo della sostituzione di una batteria fuori garanzia, portandolo da € 89 a € 29, per chiunque abbia un iPhone 6 o successivo la cui batteria debba essere sostituita”.

Questo sconto “sarà valido in tutto il mondo fino a dicembre 2018”. Inoltre, sarà rilasciato un aggiornamento di iOS con funzioni che permetteranno di controllare le condizioni della batteria di iPhone. In questo modo gli utenti potranno capire se la batteria sta causando un peggioramento delle prestazioni.