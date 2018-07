Arrivano in Italia a pochi giorni dall’annuncio europeo, i due nuovi modelli Oppo R15 Pro e Oppo A3.

I due nuovi smartphone saranno disponibili a partire dal 18 luglio presso i negozi della catena MediaWorld.

Oppo R15 Pro offre prestazioni superiori rispetto al modello precedente e ha una batteria a lunga durata. Anche il prezzo è di fascia più alta: 649 euro. Oppo A3 è un modello adatto a una fascia più ampia di utenti, grazie anche al prezzo di 299 euro. Vediamo le caratteristiche principali.

I due nuovi modelli Oppo R15 Pro e A3

Oppo R15 Pro è uno smartphone basato sul processore Qualcomm Snapdragon 660. Questo modello è dotato di uno schermo da 6,28’’, con rapporto display pari all’89%, e 6 GB di RAM. La capacità di archiviazione è pari a 128 GB e può essere ulteriormente incrementata fino a 256 GB.

Il modello Oppo R15 Pro punta sulla efficienza della batteria. Lo smartphone impiega la tecnologia VOOC Flash Charge, che garantisce una ricarica rapida e sicura. L’autonomia è garantita dalla batteria da 3430 mAh. Nel comparto fotografico, questo nuovo modello Oppo integra una doppia fotocamera da 16 + 20 MP.

La fotocamera frontale è da 20 MP. Le funzionalità fotografiche sono potenziate dall’intelligenza artificiale; lo smartphone integra inoltre la tecnologia di riconoscimento facciale. Il nuovo Oppo R15 Pro è disponibile in due colori: Cosmic Purple e Ruby Red.

Il modello Oppo A3 è invece dotato di schermo FHD+ da 6,2’’, con un rapporto display pari all’88%. È equipaggiato con una fotocamera posteriore da 16 MP con autofocus e una frontale da 8 MP. Lo smartphone offre inoltre 128 GB di memoria interna e 4 GB di RAM; il processore è un Helio P60. Per entrambi i due nuovi modelli il sistema operativo è Android 8.1. Anche Oppo A3 è disponibile in due colori, che in questo caso sono Diamond Black e Moonlight Silver.