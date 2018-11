Alcuni dei servizi e delle app che installiamo e utilizziamo su iPhone richiedono la sottoscrizione di un abbonamento. Per gli abbonamenti attivati e fatturati tramite App Store, la gestione può avvenire mediante gli stessi dispositivi Apple.

Le funzionalità di gestione degli abbonamenti ci consentono anche di annullare un abbonamento di App Store. Oltre che di visualizzare diverse informazioni.

Operando su un dispositivo iOS, iPhone, iPad o iPod touch, l’operazione è molto semplice.

Annullare un abbonamento di App Store da iPhone

Innanzitutto apri l’app Impostazioni dalla schermata Home di iOS.

Nell’app Impostazioni, nella parte superiore della schermata, c’è il tasto per accedere all’account personale, con il tuo nome. Tocca su di esso, per accedere al tuo account personale.

Nella schermata del tuo ID Apple, tocca iTunes e App Store.

Qui, nella parte superiore della schermata è visualizzato il tuo ID Apple: tocca il tuo ID Apple.

Una serie di opzioni appaiono in una finestra sullo schermo: tra queste, tocca Visualizza ID Apple.

Se ti viene chiesta l’autenticazione, autentica il tuo ID Apple con le tue credenziali.

Nella schermata relativa al tuo Account, tocca la voce Abbonamenti.

La schermata successiva mostra un elenco di abbonamenti, oppure, se solo uno è attivo, l’unico presente. Nel primo caso, tocca l'abbonamento che desideri annullare o modificare.

La schermata relativa all’abbonamento contiene le opzioni di gestione. Quindi le varie offerte, se il fornitore offre diverse opzioni di abbonamento.

Se l’abbonamento è ancora nel periodo di prova, e desideri annullarlo, tocca Annulla periodo di prova. Infine, se sei convinto, conferma la scelta.

Se è già in corso e desideri annullarlo, tocca Annulla abbonamento. Una volta annullato, l'abbonamento termina alla fine del ciclo di fatturazione attuale.

Tieni presente, se non visualizzi l’abbonamento che desideri modificare, che il servizio potrebbe essere fatturato non tramite Apple. L’abbonamento potrebbe essere cioè gestito da terze parti, ad esempio direttamente dall’azienda che fornisce il servizio.

In questo caso, può esserti utile questa pagina del sito di supporto Apple. Il titolo della pagina è esplicativo: Cosa fare in caso di problemi con gli abbonamenti non fatturati tramite Apple.

Annullare un abbonamento di App Store da computer

È possibile annullare un abbonamento di App Store anche da computer Mac o Pc.

Per farlo, per prima cosa apri iTunes.

Dalla barra menu di iTunes, seleziona Account > Visualizza il mio account.

Dopo la necessaria autenticazione, iTunes visualizza la finestra Informazioni account.

Qui, scorri nella finestra fino a visualizzare la sezione Impostazioni e fai clic su Gestisci nella riga corrispondente ad Abbonamenti.

Anche in questo caso iTunes dà la possibilità di modificare l’abbonamento selezionato ed eventualmente annullarlo o variarlo.

Ulteriori informazioni sono disponibili su questa pagina del supporto Apple.