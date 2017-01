Accenture: verso una tecnologia sempre più umana

1. L’intelligenza artificiale

L’intelligenza artificiale è la nuova user interface, si legge nel report; ridefinisce il modo in cui operiamo e ci relazioniamo con la tecnologia. E nonostante lo scetticismo di chi crede che sia una nuova “buzzword”, l’85 per cento degli executive interpellati nella ricerca hanno dichiarato la loro intenzione di investire in quest’area nei prossimi tre anni. Nel suo report Acenture analizza non solo il mondo in cui l’intelligenza artificiale cambierà le relazioni tra le aziende e i loro clienti, ma anche il suo impatto nelle diverse industries.

C’è un piano a 365 giorni, nella visione di Accenture, che dunque suggerisce un percorso alle imprese.

In primo luogo implementare AI personas (profili di intelligenza artificale) sempre più sofisticate, sviluppare analytics in grado di prendere in carico gli insights dei clienti dal front end e la business intelligence del back end per meglio comprendere le interazioni con i clienti principali, rendere queste analytics una guida per il business, sviluppare programmi di formazione per i gruppi di lavoro.