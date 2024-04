Zywave collabora con HTEC per snellire la piattaforma insurtech

SAN MATEO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–HTEC, società globale di servizi tecnologici, è fiera di annunciare una collaborazione pluriennale con Zywave, importante fornitore di servizi tecnologici per le assicurazioni su base cloud.









Per rimanere all’avanguardia del settore assicurativo in rapida evoluzione, Zywave si affida a sistemi robusti, resilienti e scalabili. La piattaforma all-in-one di Zywave è una risorsa tecnologica di importanza fondamentale, alla quale si affidano i suoi clienti. Dopo aver collaborato in precedenza con HTEC a diversi progetti, Zywave ha deciso di estendere ulteriormente la collaborazione.

“Come azienda operante nel mercato digitale delle assicurazioni complesso e dinamico, ci serviva un partner in grado di aiutarci a rendere le nostre soluzioni tecnologiche a prova di futuro”, ha affermato Doug Marquis, direttore tecnologico di Zywave “Il lavoro svolto in precedenza da HTEC sulla nostra piattaforma li ha resi il nostro partner strategico preferito. Abbiamo già visto il ROI della tecnologia premium di HTEC, e crediamo che abbiano ciò che serve per aiutarci ad avere successo a lungo termine”.

HTEC ha già aiutato a integrare i vari servizi di Zywave in un’unica piattaforma per le assicurazioni potenziata dai dati. Per assicurare la scalabilità della piattaforma, HTEC ha garantito l’integrazione con gli importanti fornitori di cloud AWS e Azure.

“La disponibilità di una piattaforma completa consente a Zywave di utilizzare dati e accedere rapidamente a informazioni azionabili. Abbiamo anche eliminato i servizi silo, snellendo l’integrazione tra sistemi disparati e abbattendo i costi di manutenzione. HTEC è entusiasta di essere una parte integrante dell’attuale successo di Zywave”, ha dichiarato Stefan Mršić, Senior Director of Engineering and Delivery di HTEC.

HTEC è entusiasta di continuare a collaborare con Zywave per aiutare a rafforzare la posizione della società come autorità nel settore delle assicurazioni digitali. Insieme, le due società continueranno a plasmare e a rafforzare lo scenario dell’insurtech.

Informazioni su HTEC:

HTEC è una società internazionale digitale, di sviluppo prodotto e ingegneria tecnologica che dà impulso all’evoluzione tecnologica delle imprese che hanno il massimo impatto al mondo – da start up dirompenti ad aziende Fortune 500. Con oltre 2.000 esperti presenti nel Nord America e in Europa, HTEC è un partner tecnologico ideale per i suoi clienti e la piattaforma di crescita più avanzata per i suoi dipendenti.

Informazioni su Zywave:

Zywave guida il settore insurtech, alimentando la crescita commerciale dei suoi partner con gestione delle vendite su base cloud, soluzioni di client delivery, contenuti e analitica. La piattaforma all-in-one di Zywave offre opzioni personalizzabili e intuitive che consentono ai professionisti del settore assicurativo di costruire una soluzione unica adatta ai propri obiettivi di crescita specifici. Più di 18.000 gestori, agenzie e brokeraggio in tutto il mondo—compresi tutti i primi 100 agenzie di brokeraggio assicurativo statunitense—utilizzano le soluzioni Zywave.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

HTEC – Relazioni con i media, media@htecgroup.com

Zywave – Relazioni con i media, april.larsen@zywave.com