Riassunto: Wipro nomina Sanjeev Jain in qualità di Chief Operating Officer

Wipro Limited (NYSE: WIT, BSE: 507685, NSE: WIPRO), società leader di servizi tecnologici e di consulenza, ha annunciato oggi la nomina con effetto immediato di Sanjeev Jain in qualità di Chief Operating Officer. Sanjeev prenderà il posto di Amit Choudhary, che si dimetterà per perseguire nuove opportunità al di fuori dell'organizzazione. Sanjeev avrà come superiore Srinivas Pallia e continuerà a fare parte del comitato esecutivo di Wipro.





Sanjeev è entrato a far parte di Wipro nel 2023 con il ruolo di Global Head of Business Operations. Vanta oltre 30 anni di esperienza alla guida di team di grandi dimensioni ed eterogenei, nell’ampliamento di operazioni globali e nell’implementazione dei principi di Lean Six Sigma e del design thinking per generare eccellenza operativa e trasformazione aziendale.

