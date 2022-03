Zynga e StarLark festeggiano il quarto anniversario di Golf Rival

Il secondo gioco di golf per dispositivi mobili più diffuso al mondo celebra i traguardi raggiunti invitando i giocatori a fare centro sui link nei nuovi eventi in game in occasione dell’anniversario

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Oggi, StarLark, un’affiliata di Zynga Inc., ha annunciato le celebrazioni in occasione del quarto anniversario del suo popolare gioco di golf per dispositivi mobili a tema fantasy, Golf Rival, con l’imminente lancio di diversi eventi in game per i giocatori. Per festeggiare l’entusiasmante crescita del titolo, StarLark ha deciso di condividere i traguardi più significativi degli ultimi quattro anni, preparandosi per il futuro.





Traguardi celebrati a quattro anni dal lancio del gioco

Golf Rival offre agli appassionati di golf per dispositivi mobili di tutto il mondo una gara PvP ricca di emozioni e di momenti incredibili, come le schiacciate dalla lunga distanza e i trick shot. Dal giorno del suo lancio, nel 2018, il gioco ha raggiunto i seguenti traguardi:

Oltre 30 milioni di download ad oggi : e il numero continua a crescere!

: e il numero continua a crescere! 5 milioni di scontri diretti in un solo giorno : una nuova pietra miliare raggiunta nel 2021.

: una nuova pietra miliare raggiunta nel 2021. Progettati oltre 250 splendidi campi : ogni campo si presenta con uno scenario spettacolare e strategie di tiro divertenti in 26 località a tema dislocate ovunque nel mondo.

: ogni campo si presenta con uno scenario spettacolare e strategie di tiro divertenti in 26 località a tema dislocate ovunque nel mondo. Oltre 250 palline speciali : le palline speciali forniscono ai giocatori un ulteriore livello strategico da adottare in funzione delle diverse condizioni del campo.

: le palline speciali forniscono ai giocatori un ulteriore livello strategico da adottare in funzione delle diverse condizioni del campo. Eventi live su base continuativa : i nuovi contenuti coinvolgono i giocatori con oltre 150 sfide, 125 tornei e 35 Kingdom season condivisi a tutt’oggi.

: i nuovi contenuti coinvolgono i giocatori con oltre 150 sfide, 125 tornei e 35 Kingdom season condivisi a tutt’oggi. Oltre 17 milioni di buche in uno: che danno ai giocatori milioni di motivi per festeggiare.

“Crediamo che il grande successo ottenuto da Golf Rival presso i giocatori sia dovuto al fatto che si rivolge sia agli appassionati di golf sia ai giocatori occasionali, offrendo a tutti un’esperienza di golf competitiva fantasy”, ha dichiarato Henry You, fondatore e direttore generale di StarLark. “Desideriamo ringraziare i giocatori per il successo ottenuto negli ultimi quattro anni e auspichiamo di rendere il gioco ancora più divertente introducendo nuovi contenuti dinamici a cui il nostro team sta già alacremente lavorando”.

Eventi in game per l’anniversario

Ogni anno, in occasione dell’anniversario di Golf Rival viene organizzato un evento celebrativo presso l’antica Isle of Goff, un’immaginaria isola paradisiaca del mondo di Golf Rival dove i giocatori si riuniscono per gareggiare. Questa primavera, i giocatori potranno competere in due eventi che avranno luogo in una zona dell’isola precedentemente nascosta dalle nuvole: il nuovo maestoso Cloud Sea Golf Course che si affaccia sull’oceano.

Sky Walker Challenge: una sfida PvP di 12 round sul percorso di Cloud Sea che si svolgerà nell’arco di due fine settimana consecutivi (25-28 marzo e 2-4 aprile 2022). I giocatori che completano la sfida riceveranno i premi del forziere finale ricco di monete, gemme, carte club, palline da golf e mazze leggendarie diverse.

Torneo Cloud Nine: per i giocatori che preferiscono una sfida in solitaria, Cloud Sea sarà aperto anche per un evento autonomo di 18 buche (26-28 marzo, 28-30 marzo e 1-4 aprile 2022). Nella gara, i golfisti potranno provare a dominare il campo per raggiungere nuovi record personali e aggiudicarsi premi speciali.

“La passione e la dedizione del team di Golf Rival non mancano mai di stupirmi” ha confessato Yaron Leyvand, vicepresidente esecutivo di Games in Zynga. “Coinvolgono continuamente i golfisti su dispositivi mobili di tutto il mondo creando esperienze di fantasy golf in grado di elevare sempre più il livello della qualità, e di deliziare i nostri giocatori con ogni nuovo contenuto”.

Per ulteriori informazioni su questo e sui futuri eventi in game, visitate Golf Rival su Facebook.

Nota del redattore

Per importanti risorse grafiche e mediatiche fare clic qui.

Informazioni su Zynga Inc.

Zynga è un leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo, la cui missione consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. Con una poderosa diffusione globale in oltre 175 Paesi e aree geografiche, Zynga vanta un catalogo diversificato di popolari franchise di gioco, che sono stati scaricati oltre quattro miliardi di volte sui dispositivi mobili, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, FarmVille™, Golf Rival™, Hair Challenge, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Insieme a Chartboost, una delle maggiori piattaforme di pubblicità e monetizzazione su dispositivi mobili, Zynga è una piattaforma di prossima generazione, leader del settore e in grado di ottimizzare la pubblicità programmatica e i rendimenti su larga scala. Fondata nel 2007, oltre alla direzione generale in California, Zynga conta sedi nel Nord America, in Europa e in Asia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o sul suo blog.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media di Zynga:

Jenny Taylor



jetaylor@zynga.com

(310) 849-0648