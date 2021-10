Zynga conclude l’acquisizione dello sviluppatore di giochi per dispositivi mobili StarLark; espande il suo catalogo di giochi con la serie di successo Golf Rival

Arricchisce Zynga con un team di sviluppo di talento e una nuova serie di successo

Espande la presenza internazionale di Zynga con uno studio in Cina

Aggiunge nuovi progetti in fase iniziale di sviluppo

Zynga aggiornerà la guida per l’intero anno 2021, l’8 novembre, quando dichiarerà i risultati finanziari del terzo trimestre 2021

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale nell’intrattenimento interattivo, oggi ha annunciato di avere stipulato un contratto definitivo per l’acquisizione di StarLark, sviluppatore di Golf Rival, il gioco di golf in più rapida crescita e secondo in termini di portata al mondo, da Betta Games per un totale di 525 milioni di USD in contanti e titoli azionari.

Con Starlark, Zynga acquisisve il team di sviluppatori di talento del gioco per dispositivi mobili di successo Golf Rival, in cui i giocatori a tutti i livelli di abilità competono in partite in tempo reale giocatore contro giocatore, inclusi tornei multi-giocatore su campi spettacolari con attrezzatura personalizzabile. L’acquisizione espande anche la presenza internazionale di Zynga stabilendo un nuovo studio in Cina con la possibilità di accedere alla base di talenti creativi della regione. StarLark continuerà a essere coadiuvato dal suo fondatore e direttore generale Henry You e dalla sua attuale team di dirigenti. StarLark ha altri progetti in svilupppo.

“Ci dà immenso piacere dare il benvenuto allo straordinariamente competente team di StarLark in Zynga”, ha detto Frank Gibeau, CEO di Zynga. “StarLark e Zynga condividono una visione comune: unire le persone attraverso i giochi. Con Golf Rival espandiamo il catalogo di Zynga con una nuova serie di successo e stabiliamo una presenza di sviluppo in Cina, nazione dal talento tecnico e creativo senza pari. Cresceremo più velocemente insieme come singolo team.”

“StarLark condivide la passione di Zynga di unire i giocatori su disposiviti mobili ovunque nel mondo. Avvalendoci della collaborazione con Zynga, potremo accedere alle ampie risorse e competenza globali dell’azienda, continuando a sviluppare contenuti nuovi ed entusiasmanti per i giocatori”, ha detto Henry You, fondatore e direttore generale di StarLark. “Siamo entusiasti di partecipare con Zynga a questo prossimo capitolo della nostra azienda, leader globale nei giochi per dispositivi mobili.”

L’acquisizione è stata perfezionata il 5 ottobre 2021. Zynga prevede di aggiornare la sua guida per l’intero esercizio 2021 l’8 novembre, quando dichiarerà i risultati finanziari registrati nel terzo trimestre del 2021.

Nota del redattore:

Informazioni su Zynga Inc.

Dichiarazioni di previsione

Il presente comunicato stampa contiene delle dichiarazioni di previsione secondo il significato attribuito a tale espressione dalla legge statunitense Private Securities Litigation Reform Act del 1995, ivi compresi gli enunciati relativi, tra l’altro, a: la nostra capacità di ottenere i previsti vantaggi dall’acquisizione di Beijing StarLark Technology Co., Ltd. (“StarLark)” e la serie di giochi mobili Golf Rival, comprendente la crescita della serie Golf Rival, lo sviluppo di giochi futuri e l’attrazione e trattenimento di personale chiave di sviluppo e con altre specializzazioni. Le dichiarazioni previsionali contengono spesso termini come “previsto”, “pianificato”, “intendere”, “volere”, “anticipare”, “ritenere”, “mirare a” e “prevedere”, e le dichiarazioni contenenti verbi al futuro hanno generalmente un carattere di previsione. Le presenti dichiarazioni a carattere previsionale non rappresentano una garanzia delle prestazioni future e riflettono le attuali aspettative della direzione. La concretizzazione o il buon esito dei propositi menzionati in tali dichiarazioni di previsione comporta rischi, incertezze e presupposti significativi e i risultati effettivi da noi conseguiti potrebbero discostarsi in maniera sostanziale da quelli previsti, espressamente o implicitamente. Non è pertanto opportuno fare eccessivo affidamento su siffatte dichiarazioni previsionali, che sono basate sulle informazioni che ci risultano disponibili alla data odierna. Non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornamento di tali dichiarazioni. Ulteriori informazioni sui suddetti rischi, incertezze e presupposti e altri fattori in considerazione dei quali i risultati effettivi potrebbero discostarsi da quelli attesi sono o saranno descritti in maggiore dettaglio nei documenti pubblici da noi depositati presso l’ente statunitense Securities and Exchange Commission (“SEC”), copie dei quali possono essere acquisite visitando il nostro sito web dedicato alle relazioni con gli investitori all’indirizzo http://investor.zynga.com o il sito web dell’ente SEC all’indirizzo www.sec.gov.

