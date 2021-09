Zynga annuncia l’uscita di ReVamp, il primo gioco di società multigiocatore basato sull’inganno per Snapchat

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (Nasdaq: ZNGA), leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo, ha annunciato oggi che ReVamp, il gioco di società multigiocatore basato sull’inganno in uscita a breve, sarà presto lanciato in determinati mercati esclusivamente per Snapchat. Primo titolo basato sull’inganno per Snapchat, questo gioco di società dedicato ai vampiri offrirà agli “snapchatter” la possibilità di affondare per la prima volta i propri denti in questo genere popolare.





ReVamp è un vero gioco di ruolo multigiocatore, incentrato sugli impostori, in cui i partecipanti cercano di svelare l’identità del giocatore vampiro all’interno del proprio gruppo di amici mentre restaurano le stanze di un vecchio castello. Nel gioco, i giocatori umani devono completare le attività di restauro, come la demolizione e la ricostruzione, per aumentare le proprie possibilità di sopravvivenza cercando al contempo di individuare e sconfiggere il vampiro durante la fase di voto. I giocatori vampiro devono evitare i sospetti ed eliminare i giocatori umani completando un elenco di false attività in vari punti del castello.

“Siamo entusiasti di poter continuare la nostra collaborazione con Snap per creare nuovi giochi di facile fruizione che si integrino senza problemi nei meccanismi altamente sociali della piattaforma proprietaria”, ha dichiarato Bernard Kim, presidente della divisione editoriale di Zynga. “ReVamp reinventa il genere del gioco di società basato sull’inganno per giocatori umani e vampiri di Snapchat con ogni livello di abilità.”

“Zynga è stata tra i primi sviluppatori a lanciare un titolo per Snapchat. Dall’inizio della nostra collaborazione siamo stati impressionati positivamente da come il loro team di sviluppo opera per definire lo spazio del gioco sociale e introdurre nella nostra comunità nuovi divertenti concetti di gioco e creazione di contenuti”, ha dichiarato Pany Haritatos, responsabile di Snap Games per Snap. “Mentre la nostra piattaforma continua a crescere, titoli come ReVamp ne esaltano l’evoluzione e le potenzialità.”

ReVamp è il terzo gioco di Zynga a essere lanciato esclusivamente per Snapchat, dall’annuncio avvenuto a giugno 2020 della collaborazione multigame tra Zynga e Snap. Zynga è stata un autentico partner per Snapchat dal lancio della piattaforma Snap Games, lanciando Bumped Out e Tiny Royale per un utilizzo esclusivo sulla piattaforma.

I giocatori potranno trovare nel sito www.zynga.com ulteriori aggiornamenti su ReVamp. Concepita per una dinamica di gioco mobile tra amici, la piattaforma Snap Games è realizzata sul potente motore di gioco PlayCanvas. Introdotta nell’aprile 2019, presenta una curata antologia di titoli originali e di terzi.

Fare clic qui per visualizzare le risorse di supporto: https://www.dropbox.com/sh/a29lhiski2s1o2e/AAA9PeeZwKA9DXhCVGUW1whva?dl=0

Informazioni su Zynga Inc.

Zynga è leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo la cui missione consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. Con una poderosa diffusione globale in oltre 175 Paesi e regioni, Zynga ha un catalogo diversificato di popolari franchise di giochi, che sono stati scaricati oltre quattro miliardi di volte sui dispositivi mobili, tra cui CSR RacingTM, Empires & PuzzlesTM, Hair ChallengeTM, Harry Potter: Puzzles & SpellsTM, High Heels!TM, Merge Dragons!TM, Merge Magic!™, Queen BeeTM, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With FriendsTM e Zynga PokerTM. Insieme a Chartboost, piattaforma di pubblicità e monetizzazione su dispositivi mobili tra le maggiori, Zynga è una piattaforma di prossima generazione leader del settore in grado di ottimizzare la pubblicità programmatica e i rendimenti in scala. Fondata nel 2007, oltre alla direzione generale in California, Zynga ha sedi in Nord America, Europa e Asia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o sul suo blog.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatti per i media di Zynga:

Kenny Johnston



kjohnston@zynga.com

Brian Parvizshahi



bparvizshahi@zynga.com