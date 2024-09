Zycus nominata tra i LEADER nelle piattaforme Supplier Value Management da una società di ricerca indipendente

La relazione riporta: “Zycus eccelle con le capacità di Merlin GenAI per la suite SVM dell’azienda”.





LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Zycus, fornitore leader di soluzioni source-to-pay (S2P) basate sulla GenAI, oggi ha annunciato di essere stato riconosciuto tra i Leader nella classifica The Forrester Wave™: Supplier Value Management (SVM) Platforms, Q3 2024 (The Forrester Wave™: piattaforme Supplier Value Management (SVM), terzo trimestre 2024). Riteniamo che la posizione di Zycus tra i leader in questa prestigiosa relazione ne evidenzi l’impegno per l’innovazione e per il successo dei clienti.

I nove fornitori valutati sono stati vagliati in base a 33 criteri relativi a offerta corrente, strategia e presenza sul mercato, con Zycus che ha ottenuto il punteggio pieno nella categoria dedicata alla strategia. Zycus ha ricevuto anche il massimo punteggio possibile in 10 criteri, tra cui Visione e Innovazione.

Nella relazione si sottolinea in particolare:

“ Zycus utilizza la propria eccezionale comprensione della domanda dei clienti per offrire una suite SVM completa, con un approccio e una visione solidi verso il go-to-market”.

“ Per quanto riguarda lo spazio SVM, Zycus ha una visione estremamente coinvolgente, in cui si innestano innovazione e strategia, che permette di acquisire nuovi clienti”.

“ Zycus è il partner ideale per le organizzazioni alla ricerca di una piattaforma SVM in grado di enfatizzare l’innovazione prodotti e di dimostrare una forte centralità dei clienti”, riporta la relazione a cura di Jeffrey Rajamani, analista senior di Forrester.

Questo riconoscimento da parte di Forrester fa seguito al recentissimo successo ottenuto da Zycus con la creazione della prima suite di soluzioni SVM basate sulla GenAI al mondo.

“ Per noi, essere nominati tra i Leader nella classifica di Forrester Wave™ relativa alle piattaforme SVM è la dimostrazione dell’innovazione e della dedizione poste nel rispondere alle esigenze dei clienti in oltre vent’anni”, è il commento di Aatish Dedhia, fondatore e direttore generale di Zycus. “ La nostra visione per il futuro del procurement è l’evoluzione e il miglioramento a ciclo continuo delle nostre soluzioni, grazie a capacità di GenAI all’avanguardia”.

Per ulteriori informazioni sulla suite Supplier Value Management di Zycus e sul suo posizionamento nella classifica Forrester Wave™ fare clic qui.

Informazioni su Zycus:



Zycus è il leader nelle soluzioni source-to-pay (S2P) e un pioniere del settore con la sua piattaforma basata sull’AI generativa (GenAI), la prima del suo genere a livello mondiale, che aiuta il procurement a decuplicare velocità ed efficienza. Da oltre vent’anni partner di fiducia di grandi aziende globali, è costantemente riconosciuta dai principali analisi di settore per la sua suite source-to-pay modulare e ampliabile, realizzata all’insegna dell’organicità.

La suite Merlin GenAI dell’azienda automatizza i compiti tattici e consente ai team addetti al procurement di concentrarsi sulle iniziative strategiche. Offre inoltre Merlin Assist, un’AI conversazionale unica nel suo genere dedicata agli utenti aziendali, integrata in Microsoft Teams per semplificare l’intake management grazie a un’esperienza utente intuitiva.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Arnish Shah



Direttore associato – Marketing



arnish.shah@zycus.com