ZS lancia ZAIDYN™ Clinical Development ed espande la sua piattaforma digitale per le scienze della vita

ZAIDYN Clinical Development consente alle società del settore delle scienze della vita di abbattere i silos nel disegno e nella programmazione degli studi clinici, di eliminare gli ostacoli nell’arruolamento e coinvolgimento e, inoltre, di mettere a disposizione dei pazienti prodotti migliori e in modo più rapido.

EVANSTON, Ill.–(BUSINESS WIRE)–La società globale di consulenza e tecnologia gestionale ZS ha annunciato il lancio di ZAIDYN Clinical Development. Questa offerta rappresenta la più recente espansione della piattaforma ZAIDYN by ZS, studiata per consentire alle società attive nelle scienze della vita di trasformare digitalmente e incrementare il coinvolgimento dei clienti, le performance sul campo, le analisi e, infine, la progettazione e programmazione dello sviluppo, attualmente in fase clinica.

“Oggi annunciamo il lancio di ZAIDYN Clinical Development, che sfrutta oltre 35 anni di esperienza nel software”, ha dichiarato Sanjay Joshi, managing principal e responsabile della piattaforma per ZS. “Con ZAIDYN, le organizzazioni che operano nelle scienze della vita possono mettere in connessione team globali, prodotti, processi, applicazioni, algoritmi e asset di dati, per ricavare informazioni dettagliate su cui modellare la ricerca clinica e velocizzare i tempi di sviluppo clinico. La nostra piattaforma supporta i sistemi IT esistenti per aumentare efficienza e connettività, ridurre i costi e permettere alle aziende di ogni dimensione, attive nelle scienze della vita, di innovare, scalare e crescere di pari passo con l’evoluzione dell’ecosistema sanitario mondiale”.

ZAIDYN Clinical Development sfrutta la potenza di una rete di apprendimento automatico, di approfondimenti e algoritmi basati sull’intelligenza artificiale per creare un’esperienza fluida, rapida e senza problemi nel campo degli studi per quanto riguarda utenti commerciali, ricercatori dei siti e pazienti. Grazie ai nostri prodotti le aziende possono:

Guidare l’innovazione e la presa delle decisioni per tutto l’arco del processo di sviluppo clinico grazie a reportistica e analisi approfondite e dinamiche destinate ai team clinici e a un’eccellente panoramica sulle attività degli studi clinici a disposizione dei responsabili

Ottimizzare la pianificazione degli studi clinici e il disegno dei protocolli utilizzando l’IA e informazioni predittive che riflettono esperienze e prospettive di partecipanti e pazienti

Permettere ai team di testare e modellare gli scenari dei siti e dell’arruolamento, per individuare metodi che rendano più inclusivi e coinvolgenti gli studi, per alleviare il carico sui partecipanti, per ridurre le modifiche e per velocizzare l’efficienza dei trial

Creare un universo in continua espansione dei dati di settore e di studi clinici storici, informazioni del mondo reale, criteri dei siti e approfondimenti sul feedback dei pazienti

Migliorare il livello della ricerca clinica con prodotti basati su Amazon Web Services (AWS) che adottano i più recenti standard sui dati clinici e promuovono la connettività in tutti i sistemi a monte e a valle

Sono oltre 130 le aziende che già si affidano ai prodotti ZS come base per le decisioni aziendali. Queste realtà ora possono combinare la competenza clinica di ZS in materia di consulenza con le più recenti funzionalità di ZAIDYN Clinical Development, per abbattere i silos commerciali e clinici e consentire ai team di collaborare in modo più efficiente.

“ZAIDYN Clinical Development aiuterà i nostri clienti a orientarsi nei massicci cambiamenti destabilizzanti che osserviamo attualmente nel settore, e anche in quelli futuri, mentre l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico trasformano la ricerca e sviluppo (R&S) in campo clinico”, è stato il commento di Aaron Mitchell, responsabile globale per la pratica d’eccellenza R&D di ZS. “Le piattaforme più intelligenti per le scienze della vita possono aiutarci a migliorare la diversità degli studi clinici, a portare più rapidamente terapie salvavita ai pazienti e a sbloccare modelli e innovazioni che trasformeranno la ricerca clinica del futuro. Si tratta di utilizzare più efficacemente le informazioni ricavate dai dati per promuovere studi più inclusivi e ottenere risultati migliori per i pazienti”.

“Con il supporto di ZS e della sua piattaforma ZAIDYN stiamo accelerando la trasformazione iniziata tre anni fa”, ha dichiarato Cynthia Deparis, responsabile programmi di Sanofi. “La piattaforma ci sta aiutando ad adottare un approccio basato sui dati per identificare i paesi e siti migliori per gli studi clinici. Ci ha aiutato a integrare e a espandere l’universo dei dati degli studi clinici operativi consentendoci di scegliere siti e paesi che ci aiutano a sfruttare le opportunità del nostro portafoglio di sviluppo e di considerare vari parametri strategici, come il panorama competitivo, l’attività dei colleghi, la conoscenza storica dei siti e il feedback da siti sul territorio. Con queste informazioni, e con la capacità di modellare scenari diversi, possiamo continuare a ottimizzare il reclutamento e a migliorare la precisione delle nostre previsioni, impostando lo sviluppo degli studi clinici su un ciclo di miglioramento continuativo”.

Informazioni su ZS

ZS è una società di consulenza e tecnologia gestionale specializzata nella trasformazione del comparto sanitario mondiale e di altre aree. Sfrutta le analisi all’avanguardia e la potenza dei dati, della scienza e dei prodotti per aiutare i clienti a prendere decisioni più intelligenti, fornire soluzioni innovative e migliorare i risultati per tutti. Fondata nel 1983, ZS ha oltre 12.000 dipendenti in 35 uffici del mondo. Per ulteriori informazioni visitare il sito www.zs.com oppure seguire l’azienda su Twitter e LinkedIn.

