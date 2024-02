ZOLL è tra le prime aziende a ricevere l’approvazione per i DAE ai sensi del regolamento UE sulla certificazione per i dispositivi medici (MDR)

CHELMSFORD, Massachusetts–(BUSINESS WIRE)–ZOLL®, una società di Asahi Kasei che produce dispositivi medici e soluzioni software correlate, ha annunciato oggi che il defibrillatore ZOLL AED 3® ha ricevuto l’approvazione ai sensi del regolamento UE 2017/745 relativo ai dispositivi medici, noto comunemente come MDR UE.





Il regolamento MDR UE è il regolamento europeo in materia di dispositivi medici 2017/745 proposto nel 2017 dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea. Lo scopo del MDR UE è di garantire un elevato standard di sicurezza e qualità per i dispositivi medici prodotti o forniti all’interno dei paesi membri dell’Unione europea.

ZOLL ha ottenuto la marcatura CE per il suo defibrillatore ZOLL AED 3 ai sensi del regolamento MDR UE.

“ ZOLL è estremamente lieta di avere ricevuto la certificazione MDR per ZOLL AED 3″, ha dichiarato Elijah White, Presidente della divisione Rianimazione di ZOLL. “ Si tratta del livello di regolamento medico europeo più severo per un dispositivo medico ed è la dimostrazione dell’impegno di lunga data di ZOLL verso la qualità, sicurezza ed efficacia dei suoi prodotti.”

ZOLL continua a lavorare assiduamente per ottenere l’approvazione e certificazione MDR UE per l’intero portafoglio di prodotti ZOLL.

Informazioni su ZOLL

ZOLL®, un’azienda di Asahi Kasei, sviluppa e commercializza dispositivi medici e soluzioni software che contribuiscono a migliorare le cure d’emergenza e aiutano a salvare vite umane, migliorando al contempo l’efficienza clinica e operativa. Con prodotti per defibrillazione e monitoraggio cardiaco, miglioramento della circolazione e feedback sulla RCP, terapia con ossigeno supersaturo, gestione dei dati, ventilazione, gestione della temperatura terapeutica e diagnosi e trattamento dell’apnea notturna, ZOLL offre una serie completa di tecnologie che aiutano medici, servizi d’emergenza e vigili del fuoco, ma anche i soccorritori laici, a migliorare gli esiti per i pazienti in condizioni cardiopolmonari critiche. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.zoll.com .

Informazioni su Asahi Kasei

Il Gruppo Asahi Kasei contribuisce a salvare vite e migliorare il benessere delle persone in tutto il mondo. Dalla sua nascita, nel 1922, con l’attività della fibra di cellulosa e ammoniaca, Asahi Kasei ha registrato una crescita costante grazie alla trasformazione proattiva del suo portfolio di attività per rispondere alle esigenze mutevoli di ogni epoca. Con oltre 40.000 dipendenti in tutto il mondo, l’azienda contribuisce a creare una società sostenibile offrendo soluzioni che puntano a risolvere alcune sfide a livello mondiale con i suoi tre settori di attività: Materiali, Casa e Assistenza sanitaria. Le sue attività sanitarie comprendono dispositivi e sistemi per le cure d’emergenza in situazioni acute, la dialisi, l’aferesi terapeutica, le trasfusioni e la produzione di soluzioni bioterapeutiche, oltre che di farmaci e di reagenti per impiego diagnostico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.asahi-kasei.com .

Asahi Kasei si dedica inoltre a iniziative di sostenibilità e contribuisce al raggiungimento di una società a zero emissioni di carbonio entro il 2050. Per ulteriori informazioni, visitare il sito https://www.asahi-kasei.com/sustainability/ .

Copyright © 2024 ZOLL Medical Corporation. Tutti i diritti riservati. ZOLL AED 3 e ZOLL AED Plus sono marchi commerciali o marchi registrati di ZOLL Medical Corporation e/o delle sue controllate negli Stati Uniti e/o in altri paesi. Asahi Kasei è un marchio registrato di Asahi Kasei Corporation. Tutti gli altri marchi commerciali sono di proprietà dei rispettivi titolari.

