ZOLL annuncia il successo dell’offerta per l’acquisizione dell’attività dei ventilatori meccanici di Vyaire Medical

Il perfezionamento dell’acquisizione è soggetto all’approvazione del tribunale e dipenderà dalla riuscita della chiusura della transazione

CHELMSFORD, Mass.–(BUSINESS WIRE)–ZOLL ®, una società di Asahi Kasei che produce dispositivi medici e relativi soluzioni di software, oggi ha annunciato la vincita dell’asta come offerente per l’acquisto dell’attività dei ventilatori meccanici di Vyaire Medical nell’ambito della procedura fallimentare prevista dal Chapter 11 di Vyaire. Il perfezionamento dell’acquisizione è soggetto all’approvazione del tribunale durante un’udienza di vendita e dipenderà dal buon esito della chiusura della transazione, prevista nelle prossime settimane.





ZOLL è un leader globale nella fornitura di cure d’emergenza in situazioni acute e relativi software e strumenti diagnostici, e le sue soluzioni vengono utilizzate in tutto il mondo per effettuare diagnosi e offrire cure a pazienti affetti da gravi patologie cardiopolmonari e respiratorie. Dal 2014, ZOLL produce sistemi di ventilazione meccanica e accessori progettati per il trasporto di pazienti gravemente malati.

“Le cure respiratorie sono un elemento portante della strategia commerciale di ZOLL da molti anni”, ha dichiarato Jon Rennert, CEO di ZOLL. “Se l’acquisizione va a buon fine, l’aggiunta dei ventilatori di Vyaire alla gamma di prodotti di ZOLL rafforzerà la nostra capacità di servire una gamma più ampia di medici e pazienti”.

Fino a quando la nuova proprietà non sarà finalizzata, i clienti dei ventilatori Vyaire dovranno continuare a contattare Vyaire (per i recapiti visitare il sito dell’azienda https://www.vyaire.com/contact-us ).

Ulteriori informazioni

Il 10 giugno 2024, Vyaire Medical ha annunciato la volontà di presentare istanza di protezione dal fallimento (Chapter 11) negli Stati Uniti. Ai sensi del Chapter 11, Vyaire potrà continuare ad operare mentre tenta di cedere le sue business unit, compresa l’attività dei ventilatori meccanici Vyaire. Dal momento della presentazione dell’istanza fallimentare, Vyaire ha continuato a svolgere le attività giornaliere quasi ininterrottamente, continuando a servire i suoi clienti di ventilatori meccanici e a mantenere il personale necessario al funzionamento sicuro ed efficiente dell’azienda.

Informazioni su ZOLL

ZOLL®, un’azienda di Asahi Kasei, sviluppa e commercializza dispositivi medici e soluzioni software che contribuiscono a migliorare le cure d’emergenza e aiutano a salvare vite umane, migliorando al contempo l’efficienza clinica e operativa. Con prodotti per defibrillazione e monitoraggio cardiaco, miglioramento della circolazione e feedback sulla RCP, terapia con ossigeno supersaturo, gestione dei dati, ventilazione, gestione della temperatura terapeutica e diagnosi e trattamento dell’apnea notturna, ZOLL offre una serie completa di tecnologie che aiutano medici, servizi d’emergenza e vigili del fuoco, ma anche i soccorritori laici, a migliorare gli esiti per i pazienti in condizioni cardiopolmonari critiche. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.zoll.com.

Informazioni su Asahi Kasei

Il Gruppo Asahi Kasei contribuisce a salvare vite e migliorare il benessere delle persone in tutto il mondo. Dalla sua fondazione nel 1922, con l’attività della fibra di cellulosa e ammoniaca, Asahi Kasei ha registrato una crescita costante grazie alla trasformazione proattiva del suo portfolio di attività per rispondere alle esigenze mutevoli di ogni epoca. Con oltre 49.000 dipendenti in tutto il mondo, l’azienda contribuisce a creare una società sostenibile offrendo soluzioni che puntano a risolvere alcune sfide a livello mondiale con i suoi tre settori di attività: Materiali, Casa e Assistenza sanitaria. Le sue attività sanitarie comprendono dispositivi e sistemi per le cure d’emergenza in situazioni acute, la dialisi, l’aferesi terapeutica, le trasfusioni e la produzione di soluzioni bioterapeutiche, oltre che di farmaci e di reagenti per impiego diagnostico. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.asahi-kasei.com.

Asahi Kasei è anche impegnata in iniziative di sostenibilità e contribuisce al raggiungimento di una società carbon neutral entro il 2050. Per saperne di più, visitare il sito https://www.asahi-kasei.com/sustainability.

Contacts

MEDIA:

Matt Hogan



ZOLL Medical Corporation



+1 (978) 805-6561



media@zoll.com