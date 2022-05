Zilliant lancia il programma Quick Start per accelerare la creazione di valore e il primo pacchetto Quick Start trasformando il modo stesso in cui le aziende gestiscono i prezzi in risposta all’inflazione

Il programma Zilliant Quick Start cambia le regole del gioco per quanto concerne i software di gestione delle vendite e dei prezzi offrendo tempi di implementazione leader del settore che vanno dalle tre alle otto settimane per le sue soluzioni pacchettizzate di prim’ordine appositamente progettate per semplificare funzioni commerciali critiche

Il primo pacchetto Quick Start per Listini prezzi globali e nazionali (Quick Start for Global and Country Price Lists) permette alle aziende globali di implementare Zilliant Price Manager™ in sole quattro settimane

Quick Start per Listini prezzi globali e nazionali semplifica la funzione di gestione dei prezzi per le aziende globali, offrendo una price waterfall standardizzata e una serie di funzioni per la gestione di listini prezzi globali e nazionali

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Zilliant, leader del settore quanto a soluzioni intelligenti end-to-end per la gestione dei prezzi e software di orientamento per le vendite, ha annunciato oggi il suo programma Zilliant Quick Start che accelera in misura significativa i tempi di implementazione del suo software e la creazione di valore a favore dei clienti.

