Zilliant crea un Comitato consultivo per i clienti europei finalizzato a migliorare gli insight sul mercato regionale

Alti dirigenti di importanti imprese europee offriranno indicazioni strategiche sull’innovazione del ciclo di vita della determinazione dei prezzi

AUSTIN, Texas–(BUSINESS WIRE)–Zilliant, leader nella gestione del ciclo di vita della determinazione dei prezzi, oggi ha annunciato la formazione di un nuovo Comitato consultivo per i clienti (Customer Advisory Board, CAB) europei che servirà da organo strategico e offrirà insight a livello regionale mentre Zilliant continua a dare impulso all’innovazione del ciclo di vita della determinazione dei prezzi nel mercato europeo.





Il CAB europeo consiste di dirigenti in vari campi – finanziario, operazioni, vendite e marketing – di importanti imprese di produzione e distribuzione europee, tra cui Moody Pruss, Direttore finanziario presso Kafrit Industries e Kathrin Gasser, Direttrice Pricing & BPM presso Elektro-Material AG.

“Il focus di Kafrit è sul dare impulso all’innovazione, anche riguardo ai dati e alle analisi, e l’ottimizzazione della determinazione dei prezzi è una parte cruciale della nostra strategia”, spiega Pruss. “Siamo onorati di partecipare al Comitato consultivo per i clienti in modo da poter offrire il nostro feedback e i nostri insight”.

“Abbiamo apprezzato la nostra partnership con Zilliant che dura già da tre anni e la sua disponibilità ad ascoltare e apprendere dalla nostra attività e visione”, aggiunge Gasser. “Zilliant fornisce i dati preziosi riguardanti la determinazione dei prezzi e i ricavi di cui abbiamo bisogno per portare avanti il nostro business e innovare”.

Il CAB europeo si riunirà più volte all’anno per condividere i suoi punti di vista sulle dinamiche del mercato regionale, sulle implicazioni per la strategia di determinazione dei prezzi e sulle operazioni commerciali in Europa nonché sull’adozione di tecnologie IA in conformità alle norme europee.

“Noi di Zilliant ci impegniamo per produrre valore e solidi rendimenti per i nostri clienti, con un focus sulle esigenze regionali”, conclude Kylie Fuentes, Direttrice prodotti e marketing presso Zilliant. “Collaborare con alti dirigenti europei ci aiuterà a adattare i nostri servizi e la tecnologia che sviluppiamo agli specifici requisiti del mercato europeo”.

Informazioni su Zilliant

Zilliant aiuta le imprese a mettere la determinazione dei prezzi al centro della loro attività gestendone l’intero ciclo di vita. La scienza dei dati utilizzata da Zilliant, il suo software nativo sul cloud e la sua passione per il successo dei clienti assicurano il massimo ROI, il tempo più breve per creare valore e il massimo grado di soddisfazione dei clienti. Per saperne di più su come Zilliant consente alle imprese di liberare la potenza completa della determinazione dei prezzi visitare zilliant.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Treble

Matt Grant



zilliant@treblepr.com