Zerto annuncia un forte slancio in tutta l’area SEUR nel 2023 grazie all’aumento della domanda di protezione dei dati

Tra i successi, il sostanziale aumento delle entrate regionali su base annua e un’apprezzabile crescita della forza lavoro nella regione SEUR

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Dopo un anno di notevole crescita, Zerto, una società di Hewlett Packard Enterprise, ha annunciato oggi un forte slancio nella regione SEUR nel 2023. La crescita dell’azienda è stata sostenuta negli ultimi 18 mesi da massicce assunzioni, dall’aggiunta di due nuove importanti regioni, da un afflusso di nuovi partner e da un’espansione strategica del suo business di canale. Questi successi hanno dato nuova linfa all’azienda quest’anno e continuano a consolidare la sua reputazione in forte crescita dopo l’acquisizione da parte di HPE nel 2021. Zerto ha già dichiarato il suo obiettivo di accelerare la crescita del business nei prossimi 24 mesi, e queste ultime notizie confermano che è sulla giusta strada.





Un’impronta globale in espansione

Dopo il lancio nel 2011, la tecnologia di Zerto, leader nel settore della protezione dei dati (DP) e del disaster recovery (DR) nel cloud, ha avuto un impatto quotidiano significativo su migliaia di aziende, garantendo flussi di lavoro continui e ininterrotti laddove anche un’ora di downtime può avere conseguenze finanziarie disastrose per le aziende. I massicci sforzi di espansione nella regione SEUR nel corso del 2023 hanno aperto le migliori funzionalità di Zerto a un pubblico completamente nuovo, e il considerevole aumento dei clienti attivi su base annua conferma i risultati ottenuti.

La domanda di Zerto continua a crescere di pari passo con il suo team, che continua a potenziarsi grazie a nuove assunzioni. I nuovi membri del team includono personale locale con capacità linguistiche specializzate per supportare la nuova importante regione di vendita SEUR di Zerto, che copre Italia, Spagna, Portogallo, Israele, Cipro e Grecia.

In particolare, Zerto ha assunto Cristian Meloni nell’aprile 2023 come Country Sales Leader in Italia. Meloni arriva in Zerto dopo aver trascorso sei anni alla guida delle vendite in Italia per Rubrik, acquisendo un’ampia esperienza nel mercato della protezione dei dati. Nel suo nuovo ruolo, Meloni si concentrerà sulla crescita della presenza di Zerto in Italia e sullo sviluppo di un personale di vendita motivato a superare gli obiettivi di vendita prefissati e a fornire un servizio di qualità elevata ai clienti.

Zerto ha anche promosso Matthias Traeger alla posizione di Regional Sales Director nella regione SEUR nel febbraio 2023. Traeger è entrato in Zerto nel settembre 2021 e da allora ha contribuito in modo significativo al successo dello sviluppo dell’azienda, non solo nella regione SEUR. Prima di entrare in Zerto, ha ricoperto diversi ruoli di vendita presso Dell e HP/HPE.

L’identificazione e la collaborazione di Zerto con 40 nuovi partner nella regione SEUR hanno dato slancio alla sua espansione. Grazie a queste partnership, l’azienda è stata introdotta a una nuova clientela e ha ulteriormente illustrato il valore delle sue soluzioni di disaster recovery con rilevamento e protezione in tempo reale. Insieme all’espansione del business di canale di Zerto nella regione, mediante cui l’azienda sfrutta le sue maggiori risorse e la sua presenza sul mercato, questi sviluppi suggeriscono un futuro di rapida e continua crescita.

“Il recupero e la protezione dei dati non hanno frontiere e non sorprende vedere come, in tutto il mondo, le persone che si avvicinano alla tecnologia di Zerto lo facciano con entusiasmo”, ha dichiarato Matthias Traeger, direttore vendite regionale di Zerto. “Gli ultimi 18 mesi di assunzioni massicce nella regione SEUR hanno dato i loro risultati e continueremo le nostre assunzioni strategiche in entrambe le regioni e oltre, fermo restando il nostro costante impegno per portare gli indiscutibili vantaggi di Zerto in ogni angolo del mondo.”

Informazioni su Zerto

Zerto, una società di Hewlett Packard Enterprise, consente ai clienti una gestione sempre attiva dell’azienda, semplificando la protezione, il ripristino e la mobilità delle applicazioni on-premise e nel cloud. La soluzione cloud di gestione e protezione dei dati di Zerto elimina i rischi e la complessità della modernizzazione e dell’adozione del cloud privato, pubblico e ibrido. La soluzione, semplice, scalabile ed esclusivamente software, utilizza la protezione dei dati continua per risolvere i problemi di resilienza da ransomware, disaster recovery e mobilità multi-cloud. Zerto è apprezzata da oltre 9.500 clienti in tutto il mondo e sta potenziando l’offerta per Microsoft Azure, IBM Cloud, Google Cloud, Oracle Cloud e più di 350 fornitori di servizi gestiti.

