Zero100 annuncia un nuovo membro del comitato consultivo: Andrea Albright, EVP Sourcing, Walmart

Zero100 è un’organizzazione di ricerca e intelligence basata sui soci che convoca i leader per promuovere la crescita, la resilienza e la sostenibilità attraverso la trasformazione digitale della catena di approvvigionamento.

Il comitato consultivo di Zero100 è una coalizione selezionata dei più influenti CEO, Chief Operations e Supply Chain Officer del mondo che lavorano per accelerare i progressi in questa missione.

Andrea Albright, EVP Sourcing di Walmart, è entrata a far parte del comitato consultivo di Zero100.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Zero100 ha annunciato oggi che Andrea Albright, EVP Sourcing, Walmart è stato nominato membro del Comitato consultivo di Zero100.

“Sono onorato di entrare a far parte del comitato consultivo di Zero100 e sono ansioso di collaborare con una comunità di leader che lavorano lungo tutta la catena del valore per costruire la resilienza e accelerare la decarbonizzazione”, ha dichiarato Andrea Albright, EVP Sourcing di Walmart. “Abbiamo una finestra unica sul mondo grazie alla nostra impronta globale, e sono entusiasta di condividere le intuizioni di Walmart e di attingere al patrimonio di conoscenze che i membri del Consiglio di Amministrazione porteranno nel nostro viaggio condiviso, mentre lavoriamo per raggiungere le emissioni zero”.

Olly Sloboda, l’amministratore delegato di Zero100 ha aggiunto: “Abbiamo il privilegio di dare il benvenuto ad Andrea nel Consiglio di Amministrazione. La ricchezza dell’esperienza di Andrea in molteplici ruoli di leadership aziendale globale in Walmart, compreso il suo attuale ruolo alla guida dell’organizzazione di sourcing probabilmente più influente a livello globale, l’ha resa una scelta ovvia per contribuire ad accelerare la missione collettiva del Consiglio di Zero100. Il percorso di Walmart, da piccolo discount a più grande rivenditore al mondo, è una storia di audace innovazione ed evoluzione; due capacità fondamentali che la nostra comunità Zero100 deve abbracciare mentre sfruttiamo le nuove tecnologie per reinventare radicalmente le catene di approvvigionamento per conto dei consumatori di tutto il mondo”.

Informazioni su Walmart

Walmart Inc. (NYSE: WMT) aiuta le persone di tutto il mondo a risparmiare e a vivere meglio, sempre e ovunque, nei negozi al dettaglio, online e attraverso i loro dispositivi mobili. Ogni settimana, circa 240 milioni di clienti e soci visitano più di 10.500 negozi e numerosi siti web di e-commerce in 20 Paesi. Con un fatturato di 611 miliardi di dollari nell’anno fiscale 2023, Walmart impiega circa 2,1 milioni di dipendenti in tutto il mondo. Walmart continua a essere leader nella sostenibilità, nella filantropia aziendale e nelle opportunità di lavoro. Ulteriori informazioni su Walmart sono disponibili visitando il sito corporate.walmart.com, su Facebook all’indirizzo facebook.com/walmart, su Twitter all’indirizzo twitter.com/walmart e su LinkedIn all’indirizzo linkedin.com/company/walmart. Riconosciuto come il marchio più affidabile per i pagamenti digitali secondo il Brand Trust Report 2022 di Trust Research Advisory (TRA).

Zero100

I Chief Operations and Supply Chain Officers più influenti e lungimiranti del mondo collaborano con Zero100, un’organizzazione di ricerca e intelligence basata sui soci, per accelerare i progressi nella trasformazione digitale della supply chain. I membri condividono uno scopo comune: sfruttare le nuove tecnologie per reinventare la produzione, la distribuzione e il consumo di beni fisici in tutto il mondo.

L’approccio di Zero100 combina ricerche e dati unici basati sulla proprietà intellettuale, eventi intimi a livello dirigenziale, una guida personalizzata e l’accesso a una vasta comunità di pensatori e voci influenti all’interno e all’esterno della catena di approvvigionamento.

La società ha sede a Londra, nel Regno Unito, con uffici a New York, negli USA.

Membri del comitato consultivo di Zero100

Per saperne di più, compreso l’elenco completo dei membri del nostro comitato consultivo, visitare il sito https://zero100.com/about-us/.

Contacts

Per quuesiti media:



Catherine Parry



Chief Communications Officer



press@zero100.com