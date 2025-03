Zeitview raccoglie 60 milioni di dollari per far progredire le ispezioni basate sull’IA delle infrastrutture critiche globali

Dopo aver raddoppiato la crescita fino a raggiungere oltre 200.000 risorse ispezionate in 80 paesi nel 2024, Zeitview accelera gli investimenti in Insights, la sua piattaforma di intelligenza artificiale visiva.

Climate Investment guida la raccolta di capitali, con la partecipazione degli investitori esistenti

La piattaforma di Zeitview serve diverse categorie di infrastrutture, tra cui quelle solari, eoliche, per le utenze, i beni immobili e le telecomunicazioni

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Zeitview, leader nel settore dell'IA visiva per le infrastrutture critiche, annuncia una raccolta di capitali pari a 60 milioni di dollari guidata da Climate Investment, con la partecipazione degli attuali investitori Valor Equity Partners, Union Square Ventures, Upfront Ventures, Euclidean Capital, Energy Transition Ventures, Hearst Ventures e Y Combinator.

Leader nel mercato dell'intelligenza artificiale visiva per le infrastrutture critiche, il software di Zeitview migliora i tempi di ispezione e i requisiti di costo, affrontando le sfide poste dalla carenza di manodopera qualificata e dalla maggiore frequenza delle ispezioni. A differenza dei fornitori di soluzioni focalizzate su singole classi di risorse, la piattaforma di Zeitview serve diverse categorie di infrastrutture critiche, tra cui quelle solari, eoliche, per le utenze, i beni immobili e le telecomunicazioni, consentendole di essere un partner unico per i proprietari di risorse che operano in diversi settori.

" Le infrastrutture critiche che alimentano l'economia globale si trovano ad affrontare una tempesta perfetta di pericoli, tensioni e costi crescenti", ha dichiarato Dan Burton, fondatore e CEO di Zeitview. " Zeitview aiuta le più grandi aziende di infrastrutture critiche a prevenire guasti catastrofici, a valutare e prevedere i rischi e a dare priorità alle spese di manutenzione".

" Con questi capitali, Zeitview accelererà lo sviluppo della nostra IA visiva che è istantanea, predittiva e illimitata", ha dichiarato Burton, " e aumenterà gli investimenti nella nostra piattaforma software Insights per supportare i nostri clienti attraverso le loro risorse infrastrutturali critiche, per tutto il loro ciclo di vita, ovunque nel mondo".

Patrick Yip, amministratore delegato e responsabile del capitale di espansione di Climate Investment, ha dichiarato: " Climate Investment investe in tecnologie di decarbonizzazione leader e differenziate con applicazioni multisettoriali in settori ad alta intensità energetica. Siamo entusiasti di aggiungere Zeitview a questo gruppo per sostenere la sua prossima fase di crescita. L'investimento contribuirà ad accelerare la diffusione della piattaforma di Zeitview nelle sue attuali categorie di infrastrutture, consentendo al contempo l'espansione in nuovi mercati attraverso l'esclusiva rete globale di investitori di Climate Investment, molti dei quali sono già clienti".

" I proprietari, gli operatori e gli OEM di infrastrutture hanno bisogno di soluzioni di ispezione in grado di servire il loro intero portafoglio, che comprenda più tipi di risorse, operi a livello globale e supporti l'intero ciclo di vita delle risorse", ha dichiarato Mike Bishop, direttore degli investimenti di Climate Investment, che entrerà a far parte del consiglio di amministrazione di Zeitview. " Zeitview risponde in modo unico a questa esigenza grazie alla sua piattaforma di dati visivi, che combina l'analisi con una profonda esperienza di settore per offrire soluzioni di gestione delle risorse migliori, più rapide ed economiche".

Mentre la domanda globale di infrastrutture affidabili per l'energia, le comunicazioni e gli impianti aumenta in un mondo sempre più volatile e soggetto a disastri, Zeitview si impegna a dotare le imprese di IA visiva per migliorare la resilienza e l'efficienza delle risorse. Dopo aver più che raddoppiato le ispezioni delle infrastrutture, raggiungendo 200.000 risorse in 80 paesi nel 2024, Zeitview ha dimostrato di possedere le dimensioni necessarie per gestire i portafogli più ampi di risorse infrastrutturali critiche.

Informazioni su Zeitview

Zeitview è il leader del mercato dell'intelligenza artificiale visiva per le infrastrutture critiche. Con oltre 200.000 risorse ispezionate in 80 paesi nel 2024, Zeitview aiuta le più grandi aziende di infrastrutture critiche a prevenire guasti catastrofici, a valutare e prevedere i rischi e a dare priorità alle spese di manutenzione.

Per saperne di più, visitare il sito Zeitview.com.

Informazioni su Climate Investment

Climate Investment (CI) è un investitore specializzato a gestione indipendente focalizzato sulla decarbonizzazione industriale. L'azienda fornisce capitale azionario dalla fase iniziale a quella di crescita a società innovative e collabora con grandi aziende, governi e organizzazioni non profit per aumentarne l'adozione sul mercato e l'impatto. Operativa dal 2017, CI ha investito in oltre 40 aziende di ingegneria climatica nei settori dell'energia, dei trasporti, dell'edilizia e dell'industria, che complessivamente hanno ridotto le emissioni di gas serra di 95 megatoni di CO2 equivalente nel periodo 2019-2023.

Climate Investment è stata fondata da aziende membri dell'Oil and Gas Climate Initiative ("OGCI"), che hanno investito nei fondi di Climate Investment e hanno implementato molte delle innovazioni del suo portafoglio, sostenendone il primo sviluppo commerciale. Visitare www.climateinvestment.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contatto per i media di Zeitview

Rebecca Wilson all'indirizzo e-mail rebecca.wilson@zeitview.com

Contatto per i media di Climate Investment

Jason Dela Cruz all'indirizzo e-mail marketingci@climateinvestment.com