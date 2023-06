Zeitview amplia l’offerta di servizi in Europa con ispezioni solari condotte da aeromobili con equipaggio

Zeitview renderà possibile la valutazione standardizzata degli impianti solari, a cominciare dall’Italia, grazie a servizi di ispezione aerea di maggiore convenienza su base unitaria in euro lungo traiettorie di volo predefinite.

Le ispezioni aree degli impianti di produzione di energia solare di Zeitview forniscono ai proprietari delle strutture e agli investitori informazioni azionabili in tempo reale sulle condizioni delle centrali.

I partecipanti a Intersolar Europe a Monaco di Baviera possono prendere visione delle relazioni sugli impianti solari e delle traiettorie di volo programmate di Zeitview presso lo stand di Zeitview (A4.209) da mercoledì 14 giugno a venerdì 16 giugno.

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–L’anno scorso l’Europa ha fatto segnare un’espansione record di 41 gigawatt di energia solare, la quale si appresta a superare l’energia eolica quale fonte primaria di elettricità pulita in Europa. Con decine di milioni di persone in più all’anno che fanno affidamento sull’energia solare, Zeitview, leader in ambito di software di ispezione delle infrastrutture e dell’energia avanzati basati su IA, ha annunciato un’ulteriore espansione dei propri servizi di ispezione solare in Europa.





Utilizzando aeromobili con equipaggio che seguono traiettorie di volo predefinite e capacità di ispezione aerea basate su IA, Zeitview amplia i servizi di ispezione aerea in Europa portandoli su larga scala. Zeitview è in grado di raccogliere dati di qualità su larga scala utilizzando telecamere a raggi infrarossi a onde millimetriche ad alta risoluzione, per aiutare le centrali elettriche a ottimizzare la manutenzione e a far valere i propri diritti in garanzia. L’azienda utilizza questo metodo da tre anni per realizzare ispezioni ad alta efficienza di campi solari di scala industriale negli Stati Uniti. Zeitview avvierà i servizi di ispezione in Italia quest’estate, con progetti di lungo termine di ispezionare impianti di generazione di energia solare da 1 MW e oltre in tutta la regione.

“Per raggiungere i nostri obiettivi climatici serve un numero di gran lunga superiore di impianti di generazione solare, che devono funzionare alla massima efficienza, per consentire agli operatori degli impianti e agli investitori di risparmiare tempo e denaro”, ha commentato Mark Culpepper, direttore generale delle soluzioni solari globali presso Zeitview. “Il settore è segnato da una visibile carenza di trasparenza e chiarezza in termini di salute obiettiva degli impianti solari in genere. Le nostre ispezioni aeree ad alta efficienza e su larga scala permettono di raccogliere dati esaustivi per una valutazione universale e standardizzata delle condizioni reali degli impianti solari”.

Per la cattura di dati su larga scala durante le ispezioni Zeitview si serve di sensori aerei montati su aeroplani, che producono immagini termiche e RGB affidabili (cosiddette immagini “truecolor”) degli impianti di generazione solare. Il software di Zeitview Solar Insights utilizza IA, machine learning e analisi dei dati per valutare le condizioni delle attrezzature e assegnare il livello di priorità a manutenzione e riparazioni. Una volta completata un’ispezione, le parti interessate possono accedere ai dati sugli impianti, alle immagini e ai report tramite la piattaforma Solar Insights, in modo da disporre di un quadro globale delle prestazioni economiche di ciascun sistema e della generazione di energia tramite manutenzione mirata e downtime prevenibili. L’uso di aeroplani permette ai tecnici di Zeitview di effettuare l’ispezione di 2 GW o più ogni giorno, creando un’economia di scala che non ha eguali in ambito delle altre tecnologie a immagini.

“Gli investitori e i proprietari degli impianti desiderano massimizzare la produzione di energia solare dei propri progetti e le ispezioni aeree sono essenziali in tal senso”, ha dichiarato Dan Burton, amministratore delegato di Zeitview. “Un difetto in un unico modulo può avere conseguenze significative sulle prestazioni di un’intera stringa; di conseguenza la conoscenza dello stato di salute di ciascun modulo aiuta i proprietari degli impianti a ottimizzare la produzione e accelera la transizione all’energia pulita per tutti noi. Siamo molto lieti di poter proporre un’iniziativa coordinata e a costi contenuti in Europa che amplierà l’accesso ai dati, a vantaggio non solo dei proprietari degli impianti, ma anche del settore solare”.

I report sugli impianti solari di Zeitview sono stati pensati quale gold standard per la valutazione delle condizioni complessive degli impianti di generazione solare. Zeitview utilizza un sistema di classificazione semplice basato su tre lettere, ciascuna delle quali rappresenta un aspetto specifico delle condizioni generali di un impianto. La prima lettera rappresenta le condizioni operative, per esempio con la localizzazione di componenti guasti per stimare le perdite di corrente continua dell’impianto. La seconda lettera indica la massima temperatura registrata delle celle fotovoltaiche, con parametri separati per pannelli montati su tetti e a terra, in quanto temperature elevate potrebbero indicare possibili rischi per la sicurezza o danni. La terza lettera, infine, rispecchia le condizioni dei moduli, raffrontando il numero di anomalie per picco in megawatt, in quanto in genere un numero maggiore di anomalie per megawatt corrisponde a un aumento dei possibili problemi nei moduli.

I partecipanti a Intersolar Europe, che si terrà a Monaco di Baviera, in Germania, avranno accesso in via anticipata ai report sugli impianti solari e alle traiettorie di volo pianificate di Zeitview presso lo stand di Zeitview (A4.209) da mercoledì 14 giugno a venerdì 16 giugno. Per maggiori informazioni sui servizi solari in Europa, sulla piattaforma di Zeitview Solar Insights o sulla traiettoria di volo programmata, visitare www.zeitview.com.

INFORMAZIONI SU ZEITVIEW

Zeitview realizza software di ispezione avanzata per clienti globali del segmento delle infrastrutture e dell’energia, per rendere disponibili informazioni precise in tempi rapidi, ridurre i costi e migliorare la longevità e le prestazioni degli impianti. Siamo impareggiabili in termini di collaborazione con i clienti per definire soluzioni flessibili di lungo periodo per varie categorie di impianti. Partner fidato delle maggiori imprese al mondo, Zeitview opera in oltre 70 paesi. Per maggiori informazioni visitare zeitview.com.

