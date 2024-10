ZAPI GROUP annuncia l’acquisizione di UBIQUICOM, leader nella produzione sistemi di localizzazione in tempo reale

L’acquisizione espande la leadership del gruppo nell’automazione del Material Handling.

Poviglio–(BUSINESS WIRE)–ZAPI GROUP, leader globale nell’elettrificazione, ha annunciato oggi di aver acquisito UBIQUICOM, leader nei sistemi di localizzazione in tempo reale (RTLS) per i processi di produzione, trasporto e logistica. L’acquisizione rafforza la posizione di ZAPI GROUP come fornitore leader nei sistemi per l’elettrificazione.









L’acquisizione di UBIQUICOM da parte del GRUPPO ZAPI migliora l’accessibilità degli OEM a solide soluzioni di automazione che promuovono la sicurezza e l’efficienza nei settori del Material Handling e della produzione dei materiali.

“L’acquisizione di UBIQUICOM rappresenta una pietra miliare entusiasmante poiché ZAPI GROUP continua a diversificare il proprio portafoglio e ad aumentare le proprie capacità per servire i settori globali degli AGV e del Material Handling”, ha osservato l’Ing. Giannino Zanichelli, fondatore e proprietario di ZAPI GROUP. “Questo sviluppo strategico consente all’azienda di ampliare lo spettro di soluzioni e sistemi integrati disponibili per i nostri clienti OEM.”

Le società del GRUPPO ZAPI offrono un’ampia gamma di funzionalità per gli OEM con una gamma di soluzioni di elettrificazione per macchine/robot per il Material Handling, inclusi inverter/controller, motori elettrici, caricabatterie ad alta frequenza e accessori. Le aziende del gruppo che guidano l’innovazione nei settori AGV e Material Handling includono Zapi, Best Motor, BlueBotics, Delta-Q Technologies, Inmotion Technologies, Schabmüller, ZIVAN, ZTP, 4E-Consulting ed ora UBIQUICOM.

“Siamo entusiasti di unire la nostra esperienza con un leader del settore come ZAPI GROUP”, ha affermato Stefano Sarasso, Fondatore e CEO di UBIQUICOM. “La nostra comprovata esperienza nello sviluppo di soluzioni RTLS per l’efficienza e la sicurezza dei processi nella produzione, nella catena di fornitura e nella logistica va a completare le soluzioni di integrazione di sistema esistenti di ZAPI GROUP e porta avanti la sua missione di elettrificazione.”

Informazioni su ZAPI GROUP

ZAPI GROUP ingegnerizza la transizione verso un futuro completamente elettrico con un portafoglio di prodotti altamente integrati, tra cui controller di movimento, motori elettrici, caricabatterie ad alta frequenza e software di navigazione autonoma per applicazioni in veicoli completamente elettrici e ibridi. In qualità di leader globale nell’elettrificazione con una profonda esperienza nei sistemi, innovazioni e un’ossessione per il successo dei clienti, ZAPI GROUP conta ora più di 1700 dipendenti in tutto il mondo con un fatturato annuo totale di oltre 700 milioni di dollari.

Potete trovare maggiori informazioni su www.zapigroup.com.

Informazioni su UBIQUICOM

Dal 2004 UBIQUICOM sviluppa e fornisce avanzati Sistemi di Localizzazione e Tracciamento in Tempo Reale (RTLS) e soluzioni per l’efficienza e la sicurezza dei processi aziendali legati alla produzione, alla supply chain e alla logistica. Insieme ai suoi clienti, UBIQUICOM ha ideato progetti di successo, migliorando i processi in termini di produttività, efficienza e sicurezza. Per maggiori informazioni potete consultare www.ubiquicom.com.

Contacts

Media Contact

AnnMarie Carson, Communiqué PR



Phone: (206) 282-4923 ext. 119



Email: zapigrouppr@communiquepr.com