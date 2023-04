yourchat.ai lancia ChatGPT e AI Internet Search via Messenger o Web App in lingua italiana e conforme al GDPR

LARNACA, Cipro–(BUSINESS WIRE)–La startup tecnologica yourchat.ai Ltd. annuncia oggi il lancio sul mercato italiano dei suoi innovativi servizi di AI tramite ChatGPT, yourchat.ai e yoursearch.ai.





yourchat.ai offre ChatGPT in modo compatto tramite messenger o WebApp, più facile da usare e a costo zero. Gli utenti possono anche ricevere immagini dall’IA via messenger, utilizzando solo una descrizione testuale.

Su yoursearch.ai, gli utenti inseriscono la loro domanda di ricerca in un’applicazione web o in un messenger. Il chatbot passa al vaglio i migliori risultati di ricerca di Google con l’aiuto di ChatGPT e risponde alla domanda in forma di testo, indicando anche le fonti in cui sono stati trovati i risultati.

A differenza di una ricerca tradizionale su Google, gli utenti non devono perdere tempo a cercare la risposta desiderata tra i vari risultati di ricerca collegati. Inoltre, gli utenti non vengono mai bombardati da annunci pubblicitari durante l’utilizzo del servizio, che è molto più veloce di Bing di Microsoft.

Entrambe le WebApp sono in lingua italiana, open source e offrono anche una modalità editor. I servizi soddisfano perfettamente i requisiti del GDPR e dell’autorità italiana per la protezione dei dati. I contenuti dannosi per i minori sono inoltre sempre bloccati.

Il fondatore, Dr. jur. Can Ansay: “Intendo guidare la rivoluzione dell’AI e del Web3 nell’interesse degli utenti e dell’umanità, riportando il potere nelle mani degli utenti; Il libero accesso ai migliori servizi di AI è un diritto fondamentale che io, come primo profeta della nuova era dell’AI, concedo a tutti gli italiani nonostante il divieto arbitrario.”

Nelle prossime settimane l’azienda lancerà anche altri due servizi: yourfriends.ai e yournews.ai.

yourchat.ai Ltd. Il CEO e fondatore, Dr. jur. Can Ansay, è un imprenditore sociale seriale proveniente dalla Germania. Dopo una carriera di successo come avvocato, nel 2018 ha fondato un’azienda di eHealth che ha raggiunto quasi 700.000 utenti. Nel 2022 ha lanciato il primo negozio online legale di fiori di cannabis in Europa.

