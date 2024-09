You.com annuncia una collaborazione con Boardwave per portare la produttività basata sull’IA al settore del software europeo

PALO ALTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–You.com, un motore di produttività basato sull’intelligenza artificiale (IA), e Boardwave, un’importante community per oltre 1.700 leader del software europei, hanno annunciato oggi una collaborazione congiunta per accelerare la produttività e l’adozione di IA nel settore del software europeo.









La nuova collaborazione parte oggi al Boardwave Live a Londra e offre a ciascuno dei membri di Boardwave e i loro team dirigenti, accesso al piano del Team di You.com. Questa iniziativa fornisce agli imprenditori, fondatori e CEO nel settore del software europeo una piattaforma di IA conversazionale all-in-one finalizzata a migliorare la produttività umana.

You.com offre accesso agli ultimi e più potenti Modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM, Large Language Models), potenziati dall’accesso live al web. La piattaforma offre una gamma di potenti agenti IA proprietari per la ricerca e la risoluzione di problemi e la capacità di creare e condividere agenti personalizzati su qualsiasi modello IA per qualsiasi compito.

“Collaborare con Boardwave è una grande opportunità per mettere la nostra IA a disposizione dei leader del software europei. Abbiamo realizzato You.com per affrontare le sfide reali della produttività. Non si tratta solo di avere gli ultimi modelli IA; si tratta di renderli davvero utili e affidabili. Le nostre API sono state particolarmente apprezzate nella comunità SaaS, consentendo alle aziende di integrare le nostre capacità direttamente nei loro flussi di lavoro. Siamo ansiosi di collaborare con i membri di Boardwave per mettere questi strumenti al servizio delle loro aziende”, ha dichiarato Bryan McCann, CTO e cofondatore di You.com, all’evento Boardwave Live event.

Boardwave Live è la conferenza annuale di Boardwave, che raduna 450 dei migliori e più brillanti fondatori, CEO, NED (direttori non esecutivi) e presidenti da tutta Europa. Nel 2024, Boardwave si è attivamente concentrata sull’utilizzo della “IA pratica” e su come questa può assistere al meglio la sua comunità, attraverso collaborazioni, eventi, programmi di mentoring e masterclass. La collaborazione con You.com approfondisce queste iniziative, offrendo ai membri di Boardwave e ai rispettivi team di dirigenti accesso a tutti gli LLM più apprezzati.

“In Boardwave, ci impegniamo ad accelerare la crescita di aziende di software europee. Attraverso la collaborazione con You.com, offriamo ai nostri membri accesso a un toolkit straordinario di strumenti all’avanguardia di IA e a tutti i principali LLM che consentono loro di migliorare significativamente la produttività. L’offerta di You.com comprende l’accesso a tutti gli ultimi modelli di IA, con citazioni migliori della categoria, un numero inferiore di allucinazioni, e maggiore precisione, risultando in un’esperienza più affidabile. È una piattaforma realizzata da pionieri dell’IA, e siamo entusiasti di vedere come questa aiuterà la nostra community”, ha dichiarato Phill Robinson, CEO e cofondatore di Boardwave.

Informazioni su You.com:

You.com è IA collaborativa — per te, il tuo team e la tua azienda. Gli agenti IA di You.com ottimizzano la produttività dei lavoratori della conoscenza attraverso ricerche e analisi rapide e precise, risoluzione di problemi complessi, creazione di contenuti, e altro. La suite di API e soluzioni end-to-end dell’azienda incrementano i ricavi per le imprese diventando lo strato di agente IA fondamentale per i loro prodotti e servizi. Fondata dai prominenti scienziati della ricerca nell’IA Richard Socher e Bryan McCann, You.com ha raccolto 99 milioni di dollari da investitori, compresi Time Ventures di Marc Benioff, Salesforce Ventures, NVIDIA, Gen Digital, SBVA, Georgian, Radical Ventures, Day One Ventures, Breyer Capital, Norwest Venture Partners, DuckDuckGo, Untapped Ventures, e altri.

Informazioni su Boardwave:

Boardwave è una comunità guidata dall’impatto di 1.700 fondatori e CEO europei nel settore del software, finalizzata ad aiutare i membri ad accelerare la loro crescita commerciale e a migliorare la posizione generale dell’Europa come sede di aziende di software globali. Boardwave offre un programma di eventi, mentoring e ispirazione inter pares, oltre a una piattaforma online che connette i CEO europei del software per consigli, approfondimenti, esperienza e accesso al capitale. È inoltre un promotore del cambiamento in aree di interesse speciale come l’IA, il coinvolgimento dei governi e la DE&I (diversità, equità e inclusione). I leader, CEO, NED e presidenti nel settore del software possono accedere gratuitamente al programma e alla piattaforma. La community di Boardwave si avvale del generoso sostegno e finanziamento di una rete di oltre 85 Partner dall’intero ecosistema di investitori e consulenti nel settore del software. www.boardwave.org

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

