Yard Force presenta REVOLA: l’innovativo robot tosaerba ora disponibile su ALDI online

WILLICH, Germania–(BUSINESS WIRE)–Yard Force, azienda all’avanguardia nel settore delle attrezzature per esterni (OPE), è lieta di annunciare la disponibilità del suo innovativo prodotto, il robot tosaerba REVOLA, nel negozio online di ALDI.

Il robot tosaerba REVOLA è un prodotto rivoluzionario che ridefinisce la cura intelligente del prato. Si afferma non solo come strumento efficiente per il taglio dell’erba ma anche come una soluzione alle sfide di lunga data del settore.

Caratteristiche principali del robot tosaerba REVOLA

Sistema virtuale di navigazione perimetrale: il robot REVOLA è dotato di un sistema di tecnologia di pozionamento e navigazione avanzati (APNT) in grado di garantire una navigazione precisa e affidabile. Si avvale del posizionamento via satellite per la localizzazione globale, degli algoritmi di pianificazione del percorso per un’ottimizzazione efficiente del tragitto, di un sensore ultrasonico per il rilevamento di prossimità e della tecnologia VSLAM (Visual Simultaneous Localization and Mapping, localizzazione e mappatura visuali simultanee) per la mappatura e il posizionamento in tempo reale. Questa tecnologia riveste un ruolo fondamentale nel superare gli ostacoli, offrendo flessibilità e garantendo un’esperienza di navigazione solida anche in condizioni difficili. Risoluzione dei punti critici esistenti: REVOLA risponde alle sfide più comuni che devono affrontare i tradizionali robot tosaerba con sistema perimetrale. A differenza dei concorrenti, la tecnologia VSLAM di REVOLA consente di ottenere un taglio preciso anche quando il segnale satellitare è debole. Ciò si traduce in un’esperienza di taglio uniforme e senza problemi per gli utenti, eliminando la frustrazione associata ai limiti della navigazione tradizionale. Funzionalità di sicurezza migliorate: la sicurezza è una delle massime priorità per REVOLA, come avvalorato dai test TÜV Rheinland. REVOLA riduce i rischi grazie al suo sistema intelligente di riconoscimento e rilevamento degli ostacoli, ottenuto tramite un sensore ultrasonico e una videocamera RGB integrati. Questo sistema garantisce che il tosaerba possa identificare gli ostacoli, tra cui sassi più grandi di 10 cm, e di agire di conseguenza per circumnavigarli, promuovendo un processo di taglio sicuro e proteggendo sia il tosaerba che l’ambiente circostante. Caratteristiche superiori per la sua categoria: REVOLA è adatto a prati con superfici fino a 3.000 m² e torna alla stazione di carica quando la batteria è scarica. Grazie al sistema di pacciamatura con 3 lame affilate, l’erba tagliata può essere riutilizzata come fertilizzante naturale. È inoltre disponibile una regolazione graduale dell’altezza di taglio da 3,6 a 7,6 cm.

Il robot tosaerba REVOLA è la dimostrazione dell’impegno di Yard Force nei confronti dell’innovazione e della soddisfazione dei clienti. Grazie alle sue funzionalità avanzate e al design intuitivo, REVOLA è destinato a ridefinire gli standard della cura del prato.

Per ulteriori informazioni sul robot tosaerba REVOLA, visitare il negozio online ALDI o il sito web di Yard Force.

Informazioni su Yard Force

Yard Force è un marchio noto nel settore delle attrezzature per esterni (OPE) grazie ai suoi prodotti innovativi e di alta qualità. L’azienda si impegna a fornire soluzioni efficienti e intelligenti per la cura del prato.

Link: https://www.aldi-onlineshop.de/p/maehroboter-revola-mit-gps-und-kamera-101021543/?searchQueryId=6e9c610eaac6ad3aeacdb692b8538778

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Contatto per la stampa

Anna Maria Guth: am.guth@c-g-w.net