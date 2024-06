Yard Force presenta il caricatore solare portatile da 21 W con doppia porta USB e batteria integrata da 13000 mAh

DÜSSELDORF, Germania–(BUSINESS WIRE)–Yard Force è lieta di annunciare il lancio del caricatore solare portatile da 21W, un dispositivo rivoluzionario progettato per fornire energia affidabile ed efficiente a tutti i dispositivi USB, sia in ambienti chiusi che all’aperto. Questo prodotto innovativo combina la funzionalità di un potente power bank da 13000 mAh con pannelli solari ad alta efficienza, offrendo una soluzione perfetta ed ecologica per tutte le vostre esigenze di ricarica. Il caricatore solare portatile Yard Force 21W è ora disponibile per l’acquisto su Amazon.de cliccando qui.

Caratteristiche principali del caricatore solare portatile Yard Force 21W:

Doppia funzionalità evolutiva: Yard Force 21W combina un robusto power bank da 13000 mAh con efficienti celle solari per garantire un’alimentazione continua. Sia in ambienti interni che esterni, potete affidarvi a questo dispositivo per tutte le vostre esigenze di alimentazione, eliminando il problema di dover portare con voi diversi gadget.

Yard Force 21W combina un robusto power bank da 13000 mAh con efficienti celle solari per garantire un’alimentazione continua. Sia in ambienti interni che esterni, potete affidarvi a questo dispositivo per tutte le vostre esigenze di alimentazione, eliminando il problema di dover portare con voi diversi gadget. Energia solare illimitata: Dotato di celle solari leader del settore, questo caricatore converte fino al 24% della luce solare in energia, assicurando che il vostro power bank sia sempre carico. Sperimentate la vera libertà dalle prese elettriche: perfetto per qualsiasi avventura.

Dotato di celle solari leader del settore, questo caricatore converte fino al 24% della luce solare in energia, assicurando che il vostro power bank sia sempre carico. Sperimentate la vera libertà dalle prese elettriche: perfetto per qualsiasi avventura. Doppia ricarica USB ad alta velocità: Dotato di due porte USB ad alta velocità, LX PB21 è in grado di caricare simultaneamente due dispositivi con un’uscita totale di 5V/3A. Potrete così ricaricare in modo rapido ed efficiente smartphone, tablet e molto altro.

Dotato di due porte USB ad alta velocità, LX PB21 è in grado di caricare simultaneamente due dispositivi con un’uscita totale di 5V/3A. Potrete così ricaricare in modo rapido ed efficiente smartphone, tablet e molto altro. Costruito per durare nel tempo: Progettato per resistere alle intemperie, questo power bank è perfetto per il campeggio, le escursioni, la pesca e i viaggi. Affidatevi a LX PB21 per rimanere connessi in tutte le condizioni.

Progettato per resistere alle intemperie, questo power bank è perfetto per il campeggio, le escursioni, la pesca e i viaggi. Affidatevi a LX PB21 per rimanere connessi in tutte le condizioni. Garanzia di soddisfazione del cliente: Unitevi a migliaia di clienti soddisfatti che hanno scelto una soluzione energetica ecologica. Energia affidabile e tranquillità sempre a portata di mano grazie al caricatore solare portatile Yard Force 21W.

Disponibilità e acquisto:

Il caricatore solare portatile Yard Force 21W è disponibile per l’acquisto su Amazon.de. Per saperne di più ed effettuare l’ordine, visitare il sito Amazon.de.

Informazioni su Yard Force:

Yard Force è un’azienda leader a livello mondiale nel settore degli attrezzi da giardino e delle apparecchiature per esterni. Siamo conosciuti per la nostra dedizione alla qualità, alle prestazioni e alla soddisfazione del cliente e ci impegniamo a migliorare l’esperienza all’aria aperta grazie ai nostri prodotti all’avanguardia. Yard Force si impegna a fornire soluzioni affidabili ed efficienti che soddisfino le diverse esigenze dei nostri clienti.

