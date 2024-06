Yard Force lancia la power station portatile LX PS300 – La migliore soluzione di alimentazione portatile

DÜSSELDORF, Germania–(BUSINESS WIRE)–Yard Force è entusiasta di annunciare il lancio della power station portatile LX PS300, una potente soluzione di backup della batteria progettata per diverse applicazioni, dal campeggio alle attività all’aperto per l’alimentazione di energia. Con una capacità della batteria di 296 Wh e una potenza di picco di 600 W, il modello LX PS300 offre un’alimentazione affidabile ed efficiente per tutti i tuoi dispositivi elettronici. La power station portatile LX PS300 di Yard Force è ora disponibile per l’acquisto su Amazon.de qui.

Principali funzionalità della power station portatile Yard Force LX PS300:

Alimentazione portatile: la power station LX PS300 è la soluzione portatile ideale per l’utilizzo in campeggio, viaggi in camper, attività all’aperto, capanni da giardino, picnic, festival o come fonte di alimentazione di emergenza. Offre una capacità della batteria di 296 Wh (picco di 600 W) ed è adatta all’uso con dispositivi elettronici quali smartphone, tablet e altri ancora.

Popolarità tra i clienti in Germania:

La power station portatile Yard Force LX PS300 ha guadagnato una notevole popolarità sul mercato tedesco, con clienti molto soddisfatti delle sue prestazioni e della sua facilità d’uso. Disponibile per l’acquisto su Amazon.de, il prodotto continua a ricevere recensioni positive e a registrare una forte domanda.

Per ulteriori informazioni e per acquistare la power station portatile Yard Force LX PS300, visitare il sito Amazon.de.

Informazioni su Yard Force:

Yard Force è un’azienda leader a livello mondiale nel settore degli attrezzi da giardino e delle apparecchiature per esterni. Siamo conosciuti per la nostra dedizione alla qualità, alle prestazioni e alla soddisfazione del cliente e ci impegniamo a migliorare l’esperienza all’aria aperta grazie ai nostri prodotti all’avanguardia. Yard Force si impegna a fornire soluzioni affidabili ed efficienti che soddisfino le diverse esigenze dei nostri clienti.

Contacts

Contatto per i media:

Nome: Yinlu Lin



E-mail: carl@yardforce.eu

Tel: +86-25-58638031