Yard Force EasyMow 260B – La soluzione definitiva per la manutenzione del prato senza fare fatica

Yard Force è felice di presentare EasyMow 260B, un tosaerba robotizzato semovente progettato per curare il prato in modo efficiente e senza sforzi per giardini fino a 260 metri quadrati. Grazie al suo facile utilizzo e alla tecnologia avanzata, EasyMow 260B sta rapidamente diventando uno dei preferiti tra i proprietari di case del mercato tedesco, disponibile su Amazon.de qui.

Caratteristiche principali di Yard Force EasyMow 260B:

Copertura efficiente: In grado di mantenere prati fino a 260 metri quadrati, EasyMow 260B assicura una copertura completa e un giardino ben curato.

In grado di mantenere prati fino a 260 metri quadrati, EasyMow 260B assicura una copertura completa e un giardino ben curato. Facile da usare: dotato di comandi semplici, Bluetooth e gestione tramite app , EasyMow 260B funziona senza interruzioni. Chi lo opera può impostare con facilità i programmi di taglio e regolare le impostazioni dal proprio smartphone.

dotato di comandi semplici, Bluetooth e gestione tramite , EasyMow 260B funziona senza interruzioni. Chi lo opera può impostare con facilità i programmi di taglio e regolare le impostazioni dal proprio smartphone. Prestazioni potenti: dotato di una batteria agli ioni di litio da 20 V / 2,0 Ah, questo tosaerba offre potenza affidabile per prestazioni costanti. Le robuste celle agli ioni di litio garantiscono una lunga durata ed efficienza della batteria.

dotato di una batteria agli ioni di litio da 20 V / 2,0 Ah, questo tosaerba offre potenza affidabile per prestazioni costanti. Le robuste celle agli ioni di litio garantiscono una lunga durata ed efficienza della batteria. Taglio di precisione: con una larghezza di taglio di 160 mm e altezze regolabili da 20 mm a 55 mm su tre livelli, l’EasyMow 260B offre risultati di taglio precisi e personalizzabili.

con una larghezza di taglio di 160 mm e altezze regolabili da 20 mm a 55 mm su tre livelli, l’EasyMow 260B offre risultati di taglio precisi e personalizzabili. Funzione di taglio dei bordi: progettato per mantenere i giardini puliti e ordinati, la funzione di taglio dei bordi garantisce bordi puliti e un aspetto curato.

progettato per mantenere i giardini puliti e ordinati, la funzione di taglio dei bordi garantisce bordi puliti e un aspetto curato. Sistema di pacciamatura: il sistema di pacciamatura integrato sminuzza finemente gli sfalci d’erba e li distribuisce sul prato, creando un giardino più sano grazie al ritorno delle sostanze nutritive nel terreno.

Contenuto della confezione:

1x falciatrice robotica

1 stazione di ricarica

80 m di filo di confine

100x chiodini di fissaggio

cavo di alimentazione da 9 m

3x lame di ricambio

3x viti di ricambio

3 connettori per cavi

1x righello distanziatore

1 manuale d’uso

Nota: al primo utilizzo giornaliero, EasyMow 260B taglia i bordi del prato prima di procedere alla tosatura dell’intero giardino. È fondamentale assicurarsi che il filo di confine sia posato correttamente per evitare problemi di funzionamento, in quanto il tosaerba si affida al filo di confine per definire la propria area di lavoro.

Popolarità tra i clienti in Germania:

Yard Force EasyMow 260B ha guadagnato notevole popolarità sul mercato tedesco, con clienti molto soddisfatti delle sue prestazioni e della sua facilità d’uso. Disponibile per l’acquisto su Amazon.de, il prodotto continua a ricevere recensioni positive e la domanda è elevata.

Per maggiori informazioni e per acquistare Yard Force EasyMow 260B, visitare il sito web Amazon.de.

Informazioni su Yard Force

Yard Force è un’azienda leader a livello mondiale nel settore degli attrezzi da giardinaggio innovativi e delle attrezzature per esterni. Conosciuti per la nostra dedizione alla qualità, alle prestazioni e alla soddisfazione dei clienti, ci impegniamo a migliorare l’esperienza del giardinaggio con i nostri prodotti all’avanguardia. Yard Force si impegna a fornire soluzioni affidabili ed efficienti che soddisfino le diverse esigenze dei nostri clienti.

Contacts

Ufficio stampa:

Nome: Yinlu Lin



Email: carl@yardforce.eu

Tel: +86-25-58638031