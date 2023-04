Yard Force, con il suo Solar Power Bank ora disponibile su Amazon.de, vince il Red Dot 2023 Award per l’eccellenza del design

WILLICH, Germania–(BUSINESS WIRE)–Yard Force, fornitore leader di innovative soluzioni di alimentazione dedicate agli ambienti esterni, ha annunciato che il suo prodotto Solar Power Bank ha conquistato il prestigioso Red Dot 2023 Award per il design del prodotto.

Il Red Dot Award è uno dei concorsi mondiali di design più grandi e prestigiosi. Ogni anno richiama migliaia di candidature a livello internazionale e riconosce i prodotti d’eccellenza nel design e nell’innovazione, ritenuti tra i migliori nelle rispettive categorie.

Il prodotto Solar Power Bank di Yard Force è una batteria portatile e ricaricabile che sfrutta la potenza del sole per dare energia ai dispositivi durante gli spostamenti. È dotato di pannelli solari a capacità elevata che convertono in energia la luce del sole, e costituisce una fonte di alimentazione affidabile e sostenibile per smartphone, tablet e altri dispositivi con uscita USB.

“Siamo entusiasti di ricevere il Red Dot 2023 Award per il design del prodotto”, ha dichiarato Roland Menken, direttore generale di MEROTEC GmbH. “Questo riconoscimento è la riprova del forte e assiduo impegno del nostro team di progettazione, che ha lavorato senza sosta per creare un prodotto non soltanto funzionale, ma anche piacevole dal punto di vista estetico e rispettoso dell’ambiente”.

Il Solar Power Bank di Yard Force è realizzato con materiali di qualità elevata pensati per durare, ed è stato progettato per resistere alle difficoltà legate all’uso esterno. Il dispositivo è leggero e portatile, ed è quindi la scelta ideale per il campeggio, il trekking e altre attività all’aria aperta.

Con Solar Power Bank gli utenti possono usufruire della comodità di un’alimentazione portatile sempre a portata di mano, senza dover ricorrere ai cavi elettrici o alle prese tradizionali. Il dispositivo è compatibile con un’ampia gamma di dispositivi con connessione USB e, per una maggiore comodità, è dotato di un indicatore LED di livello della batteria.

“Siamo orgogliosi di essere premiati da Red Dot Award per il nostro impegno verso l’innovazione e l’eccellenza del design”, ha proseguito Roland Menken. “Siamo pronti a continuare a sviluppare prodotti in grado di rispondere alle esigenze dei nostri clienti, oltre che a proseguire sulla strada della promozione della sostenibilità e della responsabilità ambientale”.

Il modello Solar Power Bank di Yard Force è acquistabile presso selezionati rivenditori e online su Amazon. Per ulteriori informazioni sul prodotto e sulle sue caratteristiche visitare la pagina https://www.amazon.de/dp/B0B5Z8C3D5/.

Informazioni su Yard Force:

Yard Force è leader nella produzione di innovativi apparecchi elettrici per esterni, tra cui tosaerba, idropulitrici e prodotti manuali da giardino. L’azienda si impegna a fornire prodotti affidabili e di qualità elevata progettati per semplificare e rendere più piacevoli le attività all’aperto. Per ulteriori informazioni su Yard Force e sui suoi prodotti visitare il sito www.yardforce.eu.

Contacts

Yinlu Lin



Tel.: +86-13770517766



Email: linyinlu@sumec.com.cn