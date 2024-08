Yamaha Motor: sintesi dei risultati consolidati – Per la prima metà dell’esercizio fiscale che si concluderà il 31 dicembre 2024

IWATA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Yamaha Motor Co., Ltd. (Tokyo: 7272) ha annunciato i suoi risultati aziendali consolidati per la prima metà dell’esercizio fiscale 2024.









Da HIDAKA, Yoshihiro



Presidente, Chief Executive Officer e amministratore rappresentante

Nella prima metà dell’anno fiscale 2024, siamo riusciti a raggiungere nuovi record di fatturato e di utili per il secondo anno consecutivo. Nel nostro core business delle motociclette, l’aumento delle vendite dei modelli premium nei mercati emergenti e altri fattori ci hanno permesso di registrare un aumento dei ricavi e degli utili.

Per quanto riguarda l’ambiente commerciale esterno, i prezzi e i tassi d’interesse elevati incidono sui livelli di domanda e le previsioni dei tagli dei tassi d’interesse negli Stati Uniti, le forti fluttuazioni dei tassi di cambio e altri fattori hanno reso la situazione incerta. Inoltre, anche se le cose variano in base al segmento di attività, prevediamo che l’ambiente continuerà ad essere fortemente competitivo a causa dei miglioramenti nell’offerta dei prodotti da parte nostra e dei nostri competitor, del calo dei livelli di domanda e di altri effetti. I prezzi dei trasporti marittimi stanno registrando un trend al rialzo, mentre i costi delle materie prime sono generalmente in linea con le previsioni, escludendo gli effetti dei tassi di cambio.

Per quanto riguarda le nostre attività, prevediamo che il settore motociclistico continuerà a registrare buoni risultati, mentre per i veicoli ricreazionali e gli Smart Power Vehicles gli adeguamenti delle scorte porteranno a prolungati tagli della produzione. Nel settore dei prodotti nautici, i nuovi modelli di motori fuoribordo di grandi dimensioni che abbiamo lanciato questa stagione continuano a ricevere grandi richieste da parte dei clienti, ma prevediamo comunque un calo della domanda, soprattutto in Europa e negli Stati Uniti. Continueremo a lavorare per l’ottimizzazione delle scorte, anche apportando modifiche alla produzione che tengano conto dei livelli di domanda e delle condizioni di vendita. Per quanto riguarda il settore della robotica, prevediamo una ripresa della domanda nella seconda metà dell’anno.

Per rafforzare la redditività, ci impegneremo a controllare le spese, a migliorare l’efficienza della produzione e a mettere in pratica la nostra strategia per i segmenti premium, attuando al contempo miglioramenti strutturali per le attività in perdita.

Risultati consolidati dell’attività

Il fatturato del periodo è stato di 1.348,4 miliardi di yen (con un aumento di 122 miliardi di yen o del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente) e l’utile operativo è stato di 154,4 miliardi di yen (con un aumento di 12,9 miliardi di yen o del 9,1%). L’utile netto intermedio attribuibile ai proprietari della casa madre è stato di 113,1 miliardi di yen (con un aumento di 9,8 miliardi di yen o del 9,5%).

Nel primo semestre del periodo contabile consolidato, il dollaro statunitense è stato scambiato a 152 yen (con un deprezzamento di 17 yen rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente) e l’euro a 165 yen (con un deprezzamento di 19 yen).

Per quanto riguarda il core business delle motociclette, il Brasile e l’India hanno registrato un aumento delle vendite complessive e dei prezzi per unità, con conseguente incremento dei ricavi. Per quanto riguarda il reddito operativo, gli effetti dell’aumento dei ricavi nel settore dei motocicli e degli sforzi di riduzione dei costi si sono sommati agli effetti positivi dell’indebolimento dello yen, che hanno portato a un aumento dei profitti nel periodo.

*A partire da quest’anno fiscale, il gruppo Yamaha Motor è passato dai Principi contabili generalmente accettati giapponesi (J-GAAP) agli Standard internazionali di rendicontazione finanziaria (IFRS); pertanto, i dati dell’anno fiscale 2023 sono stati convertiti agli standard IFRS per il confronto e l’analisi.

Risultati per segmento di attività

Attività di mobilità terrestre

Il fatturato è stato di 896,1 miliardi di yen (con un aumento di 98,6 miliardi di yen o del 12,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente) e l’utile operativo di 90,7 miliardi di yen (con un aumento di 22,8 miliardi di yen o del 33,6%).

Per quanto riguarda il settore delle motociclette, le unità vendute sono aumentate nei mercati sviluppati come l’Europa e gli Stati Uniti, con un conseguente incremento dei risultati rispetto all’anno precedente. La domanda nei mercati emergenti – soprattutto Brasile, India e Indonesia – è aumentata e di conseguenza sono aumentate le vendite unitarie registrate per l’intero settore motociclistico dei mercati emergenti. I ricavi del settore motociclistico sono aumentati grazie alle maggiori vendite di unità in Brasile e in India e ai prezzi più alti per unità. Per quanto riguarda l’utile operativo, oltre agli effetti dell’aumento dei ricavi, il miglioramento dell’offerta di modelli del segmento premium nei mercati emergenti, la riduzione dei costi e i benefici dell’indebolimento dello yen hanno generato un aumento dei profitti.

Per quanto riguarda i veicoli ricreazionali (veicoli fuoristrada e off-highway), la domanda è scesa al di sotto dei livelli dell’anno precedente, mentre le vendite unitarie sono rimaste pressoché invariate, ma il peggioramento del mix di modelli ha determinato una riduzione delle vendite. Oltre alle spese superiori di marketing, promozionali e di produzione, l’intensificarsi della concorrenza ha comportato una riduzione dei profitti.

Per quanto riguarda il settore degli Smart Power Vehicles, ovvero le sedie a rotelle elettriche, le biciclette a pedalata assistita (eBike) e le relative unità di trasmissione (e-Kit), le vendite unitarie di eBike in Giappone hanno superato i numeri dello scorso anno. Tuttavia, in Europa, che rappresenta il mercato principale per gli e-Kit di Yamaha Motor, gli adeguamenti delle scorte di mercato sono continuati e questo ha portato a un calo delle vendite unitarie e a una diminuzione delle vendite in generale. In termini di reddito operativo, il calo delle vendite unitarie e l’aumento delle spese di promozione delle vendite hanno portato a profitti inferiori per l’attività SPV.

Attività prodotti nautici

I ricavi sono stati pari a 297,7 miliardi di yen (con un calo di 1,3 miliardi di yen o dello 0,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente) e l’utile operativo è stato di 53,2 miliardi di yen (con un calo di 12,6 miliardi di yen o del 19,2%).

La domanda di motori fuoribordo in America centrale e meridionale ha continuato a essere forte, ma in Nord America e in Europa l’aumento dei prezzi e dei tassi di interesse ha portato a un calo della stessa. Tuttavia, la domanda di fuoribordo di grande potenza in Nord America è rimasta stabile. Le vendite unitarie di nuovi modelli di fuoribordo sono state positive, ma le vendite sono diminuite per il settore dei fuoribordo nel complesso. Per quanto riguarda le moto d’acqua, l’inquietudine legata all’aumento dei tassi di interesse ha trattenuto i clienti dall’acquistare e la domanda è diminuita, ma le vendite unitarie sono aumentate grazie ai miglioramenti apportati per far fronte alla mancanza di ricambi e alle interruzioni della catena di fornitura dello scorso anno, che avevano costretto l’azienda a porre dei limiti alla fornitura dei prodotti. Di conseguenza, le vendite e i profitti sono diminuiti per il settore dei prodotti nautici nel complesso. Inoltre, i risultati aziendali consolidati semestrali di Yamaha Motor includono le prestazioni registrate dal produttore tedesco di propulsori elettrici marini Torqeedo GmbH durante il periodo contabile consolidato del secondo trimestre (aprile-giugno 2024).

Attività robotica

Il fatturato è stato di 45,9 miliardi di yen (con un calo di 0,4 miliardi di yen o dello 0,8% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente) con una perdita operativa di 0,4 miliardi di yen (rispetto a un utile operativo di 5 miliardi di yen).

Nel mercato delle macchine per il montaggio in superficie, la riduzione della domanda di investimenti in Europa ha fatto calare le vendite unitarie. Per quanto riguarda i robot industriali, la domanda è rimasta stagnante in Cina e le vendite sono diminuite. Inoltre, la domanda superiore di applicazioni di intelligenza artificiale generativa e di packaging avanzato ha fatto aumentare le vendite delle attrezzature Yamaha per la produzione di processi back-end di semiconduttori. A causa di tutti questi sviluppi, il settore della robotica nel suo complesso ha registrato un calo delle vendite e anche l’utile operativo del periodo è diminuito.

Attività di servizi finanziari

Il fatturato è stato di 55,9 miliardi di yen (con un aumento di 17,4 miliardi di yen o del 45,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente) e l’utile operativo è stato di 10,8 miliardi di yen (con un aumento di 4,2 miliardi di yen o del 63,2%).

Con l’aumento dei crediti finanziari, abbiamo fatto progressi nel trasferire ai clienti i tassi d’interesse sugli appalti e questo ha fatto crescere i ricavi. Per quanto riguarda il reddito operativo, oltre ai maggiori introiti derivanti dai pagamenti di interessi, le perdite valutate derivanti dagli swap sui tassi di interesse dello scorso anno fiscale sono state convertite in guadagni valutati in questo anno fiscale. Questo ha fatto aumentare gli utili del periodo.

Attività con altri prodotti

Il fatturato è stato di 52,9 miliardi di yen (con un aumento di 7,7 miliardi di yen o del 17,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale precedente) e l’utile operativo è stato di 3,6 miliardi di yen (rispetto a un utile operativo di 0,6 miliardi di yen).

L’aumento della domanda di golf car in Nord America è stato alla base dell’incremento delle vendite unitarie e dei conseguenti maggiori introiti, che hanno portato all’azienda un aumento delle vendite e dei profitti.

Previsione dei risultati aziendali consolidati

Per quanto riguarda la previsione dei risultati aziendali consolidati per l’anno fiscale che si concluderà il 31 dicembre 2024, non sono state apportate modifiche alla previsione fatta il 14 febbraio in occasione dell’annuncio dei risultati dell’anno fiscale 2023 della Società (compresi i tassi di cambio ipotizzati):

Fatturato: 2.600 miliardi di yen



Utile operativo: 260 miliardi di yen



Utile netto: 175 miliardi di yen

Politica di base relativa alla distribuzione degli utili e dei dividendi per l’anno fiscale in corso

Per quanto riguarda i rendimenti per gli azionisti, la politica di base della Società è quella di sottolineare il pagamento di dividendi costanti e continui, tenendo in considerazione le prospettive di performance aziendali e gli investimenti per la crescita futura, distribuendo i rendimenti agli azionisti in modo flessibile in base all’entità dei nostri flussi di cassa, con un tasso di pagamento totale fissato al 40% per il totale cumulativo del periodo triennale del piano di gestione a medio termine.

Per quanto riguarda i dividendi del periodo, considerata l’assenza di modifiche ai risultati aziendali consolidati previsti inizialmente per l’anno fiscale che si concluderà il 31 dicembre 2024, la Società ha deciso di mantenere il dividendo annuale previsto a 50 yen per azione e il dividendo intermedio a 25 yen per azione.

Contacts

Yayoi Tokutome



Ufficio comunicazioni aziendali



Team PR globale



Yamaha Motor Co., Ltd.



TEL: +81(0)538-32-1145



ymc_pr@yamaha-motor.co.jp