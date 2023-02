YAMAHA MOTOR: riepilogo dei risultati consolidati dell’azienda per l’intero anno fiscale terminato il 31 dicembre 2022

IWATA, Giappone–(BUSINESS WIRE)–Yamaha Motor Co., Ltd. (TOKYO: 7272) annuncia i risultati consolidati dell’azienda per l’intero esercizio 2022.





Il fatturato netto si è attestato a 2.248,5 miliardi di yen (con un aumento di 436,0 miliardi di yen, pari al 24,1%, rispetto all’esercizio precedente) e l’utile operativo è stato di 224,9 miliardi di yen (con un aumento di 42,5 miliardi di yen, pari al 23,3%). L’utile ordinario è stato di 239,3 miliardi di yen (con un aumento di 49,9 miliardi di yen, pari al 26,3%) e l’utile netto attribuibile ai proprietari della società madre ha raggiunto quota 174,4 miliardi di yen (con un aumento di 18,9 miliardi di yen, pari al 12,1%). Queste cifre rappresentano un record dell’azienda in termini di fatturato netto e di utili, e per la prima volta in assoluto Yamaha Motor supera inoltre i 2.000 miliardi di yen di fatturato netto e i 200 miliardi di yen di utile operativo e ordinario. Per l’intero esercizio consolidato si è considerato un valore di 132 yen per dollaro USA (un deprezzamento di 22 yen rispetto all’esercizio precedente) e di 138 yen per euro (pari a un deprezzamento di 8 yen).

Nonostante l’impatto delle carenze di approvvigionamento generate dalle interruzioni nella supply chain globale, il fatturato netto è comunque aumentato grazie alla solida domanda di motori fuoribordo nei mercati sviluppati e alla ripresa della domanda di motocicli nei mercati emergenti. Per quanto riguarda l’utile operativo, si sono registrati aumenti significativi dei prezzi per materie prime, logistica e altri settori, ma i continui sforzi per contenere le spese, l’impatto tangibile del trasferimento dei costi e i vantaggi aggiuntivi dell’indebolimento dello yen hanno portato a maggiori profitti per l’anno .

Previsione dei risultati consolidati dell’azienda per l’esercizio terminato il 31 dicembre 2023

Fatturato netto 2.450 miliardi di yen



(aumento di 201,5 miliardi di yen, pari al 9,0%, rispetto all’esercizio 2022) Utile operativo 230,0 miliardi di yen



(aumento di 5,1 miliardi di yen, pari al 2,3%, rispetto all’esercizio 2022) Utile ordinario 230,0 miliardi di yen



(contrazione di 9,3 miliardi di yen, pari al 3,9%, rispetto all’esercizio 2022) Utile netto attribuibile ai proprietari della società madre 160,0 miliardi di yen



(contrazione di 14,4 miliardi di yen, pari all’8,3%, rispetto all’esercizio 2022)

Queste previsioni si basato su un valore del dollaro USA scambiato a 125 nel corso dell’esercizio (con una rivalutazione di 7 rispetto all’esercizio 2022) e di quello dell’euro a 135 yen (con una rivalutazione di 3 yen).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

