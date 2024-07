Xsolla stringe una partnership con Curve Games per promuovere i giochi indie in tutto il mondo e facilitare il lancio del prossimo gioco di azione GDR/di simulazione sociale

Curve Games sfrutta Xsolla Web Shop e Site Builder per presentare i giochi indie su scala globale

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, un’azienda internazionale di strumenti e servizi commerciali nel settore dei videogiochi, annuncia di avere stretto una partnership con Curve Games, il pluripremiato editore londinese di numerosi importanti giochi indipendenti. L’accordo permetterà di utilizzare Xsolla Web Shop per appoggiare Curve Games nel presentare i suoi videogiochi attraverso un’apposita pagina, incrementando i ricavi e massimizzando il potenziale di ciascun gioco.









Questa collaborazione strategica inizierà con l’integrazione di due soluzioni avanzate Xsolla – Web Shop e Site Builder – a supporto del lancio di luglio del famoso gioco di azione GDR/di simulazione sociale Dungeons of Hinterberg che consente ai giocatori di esplorare il bellissimo paese alpino di Hinterberg e scoprire tutto quanto di magico si nasconde nelle sue prigioni sotterranee.

Chris Meredith, Vicepresidente senior regione EMEA presso Xsolla, ha così espresso il suo entusiasmo per la nuova partnership: “È fantastico collaborare con un editore come Xsolla, che vanta un tale impegno di lunga data nello sviluppo e crescita di programmatori di giochi indie”, aggiungendo: “La sua visione unica e l’approccio innovativo allo sviluppo dei giochi si allinea perfettamente alla nostra missione: offrire la migliore esperienza possibile a sviluppatori, editori e giocatori. Questa partnership porterà i suoi giochi rivoluzionari a un pubblico più ampio e la posizionerà saldamente come uno dei principali player nel settore dei giochi”.

Xsolla Web Shop è una soluzione commerciale incentrata sull’utente per giochi mobili che rafforza l’impegno messo nella monetizzazione, nella possibilità di realizzare profitti con il gioco e nelle campagne e promozioni di marketing che si rivolgono direttamente ai consumatori. Xsolla ha collaborato con vari partner per lanciare oltre 350 Web Shop per giochi mobili mettendo a disposizione degli utenti più di 700 metodi di pagamento; Xsolla Web Shop rende possibile la monetizzazione localizzata in oltre 200 paesi del mondo.

Aggiunge Stuart Dinsey, Presidente esecutivo presso Curve Games: “Non potremmo essere più soddisfatti nell’unire le forze con Xsolla. Il suo impegno a offrire esperienze di gaming eccezionali rispecchia la nostra passione nel creare giochi innovativi e memorabili. Siamo sicuri che grazie al suo supporto i nostri giochi raggiungeranno nuovi livelli e saranno grandemente apprezzati dai giocatori in tutto il mondo come non è mai successo finora”.

Informazioni su Curve Games

Curve Games (impresa del gruppo Catalis) è un produttore indipendente pluripremiato che collabora con sviluppatori in tutto il mondo per offrire il meglio nel settore dell’intrattenimento interattivo. Con un catalogo di giochi dalla varietà unica, che include famosi giochi indie come For the King, Bomber Crew, The Ascent, Lawn Mowing Simulator e il best seller Human Fall Flat che ha venduto milioni di copie, Curve Games è rinomata per essere uno dei principali produttori di giochi indipendenti a livello mondiale. Per maggiori informazioni su Curve Games visitare il sito http://www.curvegames.com

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito: xsolla.com

