Xsolla rileva LFG per potenziare il commercio e la connettività nel settore del gaming

L’acquisizione strategica mira a valorizzare le capacità dei creatori e a migliorare il coinvolgimento degli utenti in varie piattaforme

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, annuncia l’acquisizione di LF.Group, una delle principali imprese nello sviluppo di soluzioni digitali per le community del gaming. Questa collaborazione strategica trasformerà come gli sviluppatori si connettono al loro pubblico e gestiscono transazioni in varie piattaforme, integrando tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza sia dei creatori sia dei giocatori.









Spiega David Stelzer, presidente Xsolla: “Investire nella tecnologia e offrire soluzioni innovative che migliorino l’esperienza di gaming per gli sviluppatori è essenziale per la nostra strategia. Questa acquisizione rafforzerà significativamente le nostre capacità incorporando i punti di forza tecnologici di LF.Group nella nostra struttura commerciale”.

LF.Group ha svolto un ruolo determinante nello sviluppo di soluzioni di connettività per i giocatori sia saltuari che appassionati, soprattutto tramite la sua tecnologia dei bot Discord all’avanguardia – fondamentale per questa acquisizione – che facilita interazioni e transazioni migliori nelle community di gaming, allineando la strategia Xsolla di supportare editori e sviluppatori di giochi nel monetizzare efficacemente i loro contenuti.

Alexey Moiseenkov, Ceo e Co-fondatore LF.Group, sottolinea così gli obiettivi condivisi dell’acquisizione: “Siamo molto lieti di portare la nostra tecnologia e visione in Xsolla. Insieme miriamo a creare un ambiente di gaming più connesso e che faciliti le transazioni, espandendoci oltre le piattaforme tradizionali per includere importanti servizi di messaggistica come WhatsApp”.

La collaborazione sarà focalizzata sulla soluzione commerciale Xsolla Mall – che facilita la distribuzione di contenuti di gaming attraverso negozi che si rivolgono direttamente ai consumatori e negozi brandizzati – e mira sia ad ampliare la rete di acquisizione degli influencer sia ad aumentare la distribuzione globale di articoli virtuali e chiavi dei giochi. Mentre viene portata avanti l’integrazione, entrambe le società sono impegnate a concentrarsi sull’esperienza dell’utente finale, facendo sì che le innovazioni sviluppate siano intuitive e abbiano un forte impatto.

Per maggiori informazioni sull’acquisizione visitare xsolla.pro/lfg.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per saperne di più visitare xsolla.com.

Informazioni su LF.GROUP

LF.Group sviluppa un kit di strumenti consistente di una piattaforma web, un bot LFG e un’app, tutti sviluppati per lo stesso scopo: creare il modo più facile di connettersi con altri giocatori con identici interessi e livello di capacità. Indipendentemente dai giochi a cui dedichi più tempo, alcune persone sono ideali per i tuoi periodi disponibili e per i tuoi obiettivi nel gioco. Gli strumenti LFG supportano tutti questi criteri e molti altri ancora.

