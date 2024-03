Xsolla presenta Web Shop 2.0, una soluzione di spicco per acquisti sul web, per potenziare la redditività delle vendite dirette al consumatore per gli sviluppatori di videogiochi

I Web Shops sono negozi digitali a marchio bianco in cui i giocatori acquistano dall’interno dei giochi articoli, valute e ricaricano i propri account, tutto dal sito web con marchio dello sviluppatore

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, un’azienda di commercio di videogiochi, ha presentato Xsolla Web Shop 2.0. A partire dall’attenzione di Xsolla sulla monetizzazione del web nel 2021, Xsolla ha lanciato oltre 210 Web Shops per importanti studi mobili di tutto il mondo e in vari generi. Forte di questa vasta esperienza, Xsolla ha realizzato una nuova versione innovativa della sua soluzione più prestigiosa, Web Shop, progettata per aiutare gli sviluppatori di giochi mobili a creare strategie di monetizzazione diretta al cliente per incrementare il fatturato motivando i giocatori a effettuare pagamenti sul web.









“Xsolla Web Shop 2.0 testimonia il nostro impegno all’evoluzione con le esigenze del settore dei videogiochi. Questa innovazione risulta dal lancio di oltre 200 Web Shops, compresi 40 dei primi 100 videogiochi mobili più redditizi al mondo. Questa enorme applicazione nel mondo reale con riscontro dei clienti è stata essenziale per ampliare la soluzione Web Shop per i videogiochi mobili. Continuiamo a concentrarci sulle esigenze effettive del mercato e a fornire soluzioni su misura, che ci distinguono nel settore”, ha dichiarato David Stelzer, Presidente di Xsolla. “Xsolla Web Shop è la nostra novità strategica che soddisfa le esigenze sempre maggiori dell’industria dei videogiochi mobili. Evidenziando la personalizzazione del livello utente e il lancio istantaneo del web shop, potenziamo le modalità di iterazione tra giocatori e sviluppatori, massimizzandone i ricavi”.

Con questa versione, Xsolla presenta Instant Web Shop, un negozio online standardizzato interamente funzionale per consentire acquisti online in sole 24 ore. Questo rapido strumento di distribuzione per avviare l’immediata la raccolta di ricavi migliora la sensibilità dell’utente sui vantaggi del fare acquisti sul web. Nella fase successiva, dopo aver convalidato l’ipotesi del valore, gli sviluppatori possono realizzare un sistema completo LiveOps con gli strumenti Web Shop LiveOps per gestire le vendite.

Caratteristiche di Xsolla Web Shop 2.0:

Strumenti avanzati LiveOps: con test A/B, offerte del momento, offerte primo acquisto, promozioni shop segreto, buoni sconto, codici promozionali e offerte a tempo limitato e a numero limitato. Questi strumenti consentono agli sviluppatori di creare esperienze per giocatori molto redditizie.

con test A/B, offerte del momento, offerte primo acquisto, promozioni shop segreto, buoni sconto, codici promozionali e offerte a tempo limitato e a numero limitato. Questi strumenti consentono agli sviluppatori di creare esperienze per giocatori molto redditizie. Personalizzazione e Coinvolgimento: Attraverso le offerte personalizzate, gli sconti promozionali, gli sconti bonus, un programma fedeltà e un sistema di ricompense, gli sviluppatori possono aumentare notevolmente il coinvolgimento e la fedeltà dei giocatori.

Attraverso le offerte personalizzate, gli sconti promozionali, gli sconti bonus, un programma fedeltà e un sistema di ricompense, gli sviluppatori possono aumentare notevolmente il coinvolgimento e la fedeltà dei giocatori. Guida e supporto di esperti: Xsolla offre la guida di esperti nella navigazione delle complessità di gestione del web shop, consentendo ai partner di massimizzare i ricavi.

Xsolla offre la guida di esperti nella navigazione delle complessità di gestione del web shop, consentendo ai partner di massimizzare i ricavi. Migliore flusso utenti: pagamenti diretti, con un solo click con Xsolla Wallet, PWA (Progressive Web Application) e Deeplink Authentication.

La prossima entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA), la legge sui mercati digitali, il 6 marzo p.v. segna un ulteriore passo avanti nel passaggio del mercato verso la libertà digitale dell’e-commerce. L’attuale situazione della fatturazione alternativa all’interno dell’app non offre flessibilità né una reale tariffa scontata per gli sviluppatori di videogiochi, il che rende Web Shop il metodo migliore per il successo dei videogiochi mobili.

Per maggiori informazioni su Xsolla Web Shop 2.0 e le sue funzionalità, visitare il sito: xsolla.pro/webshop-2

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito: xsolla.com

