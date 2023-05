Xsolla presenta Drops, un nuovo strumento di coinvolgimento delle community basato sulle campagne

Xsolla Drops aiuta gli sviluppatori di videogiochi ad avere più pubblico e a fidelizzare i gamer correnti collaborando con gli influencer e offrendo premi in-game esclusivi

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, azienda globale attiva nel commercio dei videogame, oggi annuncia il lancio del nuovo strumento che potenzia la storica soluzione Xsolla Partner Network: Xsolla Drops. Xsolla Partner Network è una soluzione efficiente destinata agli sviluppatori e agli editor di videogiochi che consente di creare e aumentare programmi di affiliazione basati sulle performance e di stabilire rapporti con gli influencer. Xsolla Drops fornisce un livello aggiuntivo di supporto marketing agli sviluppatori per aumentare l’acquisizione di utenti e le vendite incrementali razionalizzando la capacità di promuovere i propri elementi digitali, come valute virtuali, skin, NFT, chiavi di gioco, abbonamenti premium e altro ancora.





“Drops offre a sviluppatori ed editor di videogame la capacità di conquistare e premiare la propria platea di appassionati in tutta semplicità”, è il commento di Alexander Menshikov, responsabile commerciale di Xsolla. “Aiutiamo gli sviluppatori di videogiochi a premiare i fan, a esplorare nuovi metodi per acquisire nuovi utenti e a consolidare l’impegno a lungo termine con la base di gamer attuali di un titolo specifico offrendo elementi in-game esclusivi ed esperienze uniche. Grazie a Drops, per ogni prodotto gli sviluppatori potranno creare campagne specifiche mirate a un determinato pubblico, offrire un’esperienza personalizzata su una pagina di destinazione su misura, senza necessità di programmazione in codice”.

L’aumento dei costi di acquisizione utenti colpisce i budget a disposizione degli sviluppatori, che tentano di individuare i canali marketing maggiormente efficaci. Per questo problema Drops adotta un approccio basato su campagne a più livelli che riporta nei gamer il brivido della scoperta del videogioco, genera valore intrinseco per i creatori e aumenta la consapevolezza generale del brand di un videogame.

Questo strumento marketing nuovo e completo risolve le difficoltà legate all’aumento dei costi di acquisizione, di coinvolgimento e di fidelizzazione dei giocatori con siti internet del brand e una stretta collaborazione con influencer, artisti, professionisti degli e-sport, personaggi noti e agenzie famose.

“Siamo entusiasti dei risultati ottenuti dalla nostra campagna Drops con Xsolla”, ha dichiarato Scott Robinson, proprietario di SprintGP. “Il processo di onboarding è stato semplice e ha richiesto solo poche ore per l’intera procedura. Ci è bastato compilare il modulo, caricare le risorse di progettazione del videogame e fornire le istruzioni per il riscatto di un premio destinato ai giocatori. Xsolla ha gestito la parte restante, incluso lo sviluppo della pagina internet e l’approccio marketing. In meno di 24 ore abbiamo raddoppiato la nostra base utenti e registrato un aumento del 300% nel traffico sul sito internet. Consigliamo davvero lo strumento Xsolla Drops a ogni sviluppatore di videogame alla ricerca di nuovi metodi per promuovere l’acquisizione e il coinvolgimento degli utenti”.

Per ulteriori informazioni su Xsolla Drops visitare la pagina https://xsolla.pro/drops

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda commerciale globale attiva nei videogiochi che vanta una serie solida e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per questo settore. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 2005, Xsolla aiuta migliaia di sviluppatori ed editor di videogiochi di ogni dimensione a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare le proprie soluzioni a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel commercio di questo settore, Xsolla punta a risolvere le complessità legate alla distribuzione, al marketing e alla monetizzazione globali, per aiutare i partner a raggiungere un maggior numero di aree geografiche, a generare più entrate e a entrare in relazione con i gamer di tutto il mondo. L’azienda nasce e ha sede a Los Angeles, in California, e gestisce uffici a Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur e altre città del mondo. Xsolla supporta i principali creatori di videogame come Valve, Twitch, Roblox, Ubisoft, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e tanti altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito: xsolla.com

