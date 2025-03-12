Xsolla Partner Network perfeziona l’esperienza di sviluppatori e creatori nel marketing grazie a nuove funzionalità e dati approfonditi

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una delle principali imprese nel settore dei videogiochi, lancia significativi aggiornamenti a Xsolla Partner Network, un motore di marketing avanzato progettato per connettere fra di loro i suoi partner – sviluppatori di giochi e creatori di contenuti. Questi aggiornamenti perfezionano l’esperienza degli uni e degli altri tramite nuovi strumenti di interazione, una maggiore accessibilità ai dati e integrazioni approfondite con la piattaforma Xsolla Rainmaker.
La crescente influenza dei creatori di contenuti su piattaforme quali YouTube, Twitch e TikTok ha trasformato le strategia di commercializzazione dei giochi. Gli sviluppatori cercano sempre di più modi più semplici per scoprire, gestire e misurare gli accordi con i creatori. Xsolla Partner Network risponde a questa esigenza offrendo una soluzione multifunzione per la creazione e la scalabilità di campagne basate sui risultati, ora con strumenti aggiuntivi per migliorare l’usabilità e far sì che le campagne siano coronate dal successo.
I nuovi aggiornamenti apportati a Xsolla Partner Network avvantaggiano significativamente sviluppatori e creatori, migliorandone la capacità di collaborare con efficacia e conseguire gli obiettivi prefissati.
Per gli sviluppatori, la piattaforma ora offre:
- Funzionalità di ricerca potenziata per scoprire, confrontare e invitare i creatori che sono meglio allineati agli obiettivi della campagna.
- Profili dettagliati dei creatori con dati approfonditi quali metriche sugli spettatori simultanei, giochi svolti e risultati della campagna, per consentire agli sviluppatori di prendere decisioni basate su dati concreti.
- Integrazione con i dati Xsolla Rainmaker da Twitch e YouTube Gaming, per offrire analisi affidabili come le visualizzazioni degli streamer, i conteggi dei follower e risultati relativi a specifici giochi che consentono di prendere decisioni basate sui dati.
- Strumenti di collaborazione semplificati – distribuzione diretta di codici promozionali, link di monitoraggio e chiavi del gioco.
- Un modello flessibile di condivisione dei ricavi che consente agli sviluppatori di impostare commissioni personalizzabili per i creatori che facilitano transazioni coronate dal successo.
I creatori ottengono accesso a un toolkit completo progettato per semplificare la gestione della campagna e accelerare la crescita. L’interfaccia riprogettata offre funzionalità e strumenti intuitivi che agevolano la gestione delle campagne, il coinvolgimento del pubblico e la creazione di contenuti migliori. La soglia minima di 50 abbonati è stata eliminata per cui ora la piattaforma è accessibile a microcreatori, che possono così iniziare la carriera.
Le seguenti sono ulteriori funzionalità per i creatori:
- Monitoraggio dei risultati in tempo reale per offrire dati approfonditi sui risultati della campagna.
- Navigazione intuitiva dell’account che ne semplifica l’uso.
- Opportunità di stringere accordi diretti con gli sviluppatori di giochi per aiutare i creatori ad ampliare il pubblico e monetizzare il loro lavoro dando impulso alle vendite di giochi e di contenuti nel gioco presenti in Xsolla Mall.
- Siti per creatori in Xsolla Mall che mettono in grado i creatori di rivendere contenuti digitali, presentare i dettagli della campagna, raccogliere donazioni e condividere link a tutte le piattaforme dei social per aumentare la visibilità.
- Overlay che forniscono animazioni e immagini promozionali brandizzate dal gioco per i live stream per amplificare il coinvolgimento e promuovere la conoscenza del marchio.
- Chatbot progettati per condividere link di monitoraggio e codici promozionali durante chat in tempo reale nel corso dei giochi, premiare gli spettatori e coinvolgere la community.
Tramite questi aggiornamenti Xsolla Partner Network mette in grado sviluppatori e creatori di collaborare senza problemi, rendendo possibili nuove opportunità di successo nel panorama in evoluzione del marketing dei giochi.
“Xsolla Partner Network è da sempre un potente strumento per gli sviluppatori che desiderano far crescere i loro giochi e per i creatori che desiderano monetizzare la loro passione”, spiega Chris Hewish, Direttore strategia presso Xsolla. “Queste nuove funzionalità consentono una collaborazione senza problemi tra sviluppatori e creatori, assicurando che entrambi possano raggiungere i loro obiettivi più efficacemente”.
Gli aggiornamenti apportati a Xsolla Partner Network ora sono disponibili per sviluppatori, editori e creatori in tutto il mondo. Per saperne di più visitare https://xsolla.pro/rws25pn
Informazioni su Xsolla
Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.
Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com
Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.
Contacts
Referente per i media
Derrick Stembridge
Vicepresidente pubbliche relazioni globali presso Xsolla
d.stembridge@xsolla.com