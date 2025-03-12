Xsolla Partner Network perfeziona l’esperienza di sviluppatori e creatori nel marketing grazie a nuove funzionalità e dati approfonditi

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, una delle principali imprese nel settore dei videogiochi, lancia significativi aggiornamenti a Xsolla Partner Network, un motore di marketing avanzato progettato per connettere fra di loro i suoi partner – sviluppatori di giochi e creatori di contenuti. Questi aggiornamenti perfezionano l’esperienza degli uni e degli altri tramite nuovi strumenti di interazione, una maggiore accessibilità ai dati e integrazioni approfondite con la piattaforma Xsolla Rainmaker.

La crescente influenza dei creatori di contenuti su piattaforme quali YouTube, Twitch e TikTok ha trasformato le strategia di commercializzazione dei giochi. Gli sviluppatori cercano sempre di più modi più semplici per scoprire, gestire e misurare gli accordi con i creatori. Xsolla Partner Network risponde a questa esigenza offrendo una soluzione multifunzione per la creazione e la scalabilità di campagne basate sui risultati, ora con strumenti aggiuntivi per migliorare l’usabilità e far sì che le campagne siano coronate dal successo.

I nuovi aggiornamenti apportati a Xsolla Partner Network avvantaggiano significativamente sviluppatori e creatori, migliorandone la capacità di collaborare con efficacia e conseguire gli obiettivi prefissati.

Per gli sviluppatori, la piattaforma ora offre:

Funzionalità di ricerca potenziata per scoprire, confrontare e invitare i creatori che sono meglio allineati agli obiettivi della campagna.

per scoprire, confrontare e invitare i creatori che sono meglio allineati agli obiettivi della campagna. Profili dettagliati dei creatori con dati approfonditi quali metriche sugli spettatori simultanei, giochi svolti e risultati della campagna, per consentire agli sviluppatori di prendere decisioni basate su dati concreti.

con dati approfonditi quali metriche sugli spettatori simultanei, giochi svolti e risultati della campagna, per consentire agli sviluppatori di prendere decisioni basate su dati concreti. Integrazione con i dati Xsolla Rainmaker da Twitch e YouTube Gaming, per offrire analisi affidabili come le visualizzazioni degli streamer, i conteggi dei follower e risultati relativi a specifici giochi che consentono di prendere decisioni basate sui dati.

da Twitch e YouTube Gaming, per offrire analisi affidabili come le visualizzazioni degli streamer, i conteggi dei follower e risultati relativi a specifici giochi che consentono di prendere decisioni basate sui dati. Strumenti di collaborazione semplificati – distribuzione diretta di codici promozionali, link di monitoraggio e chiavi del gioco.

– distribuzione diretta di codici promozionali, link di monitoraggio e chiavi del gioco. Un modello flessibile di condivisione dei ricavi che consente agli sviluppatori di impostare commissioni personalizzabili per i creatori che facilitano transazioni coronate dal successo.

I creatori ottengono accesso a un toolkit completo progettato per semplificare la gestione della campagna e accelerare la crescita. L’interfaccia riprogettata offre funzionalità e strumenti intuitivi che agevolano la gestione delle campagne, il coinvolgimento del pubblico e la creazione di contenuti migliori. La soglia minima di 50 abbonati è stata eliminata per cui ora la piattaforma è accessibile a microcreatori, che possono così iniziare la carriera.

Le seguenti sono ulteriori funzionalità per i creatori:

Monitoraggio dei risultati in tempo reale per offrire dati approfonditi sui risultati della campagna.

per offrire dati approfonditi sui risultati della campagna. Navigazione intuitiva dell’account che ne semplifica l’uso.

che ne semplifica l’uso. Opportunità di stringere accordi diretti con gli sviluppatori di giochi per aiutare i creatori ad ampliare il pubblico e monetizzare il loro lavoro dando impulso alle vendite di giochi e di contenuti nel gioco presenti in Xsolla Mall.

per aiutare i creatori ad ampliare il pubblico e monetizzare il loro lavoro dando impulso alle vendite di giochi e di contenuti nel gioco presenti in Xsolla Mall. Siti per creatori in Xsolla Mall che mettono in grado i creatori di rivendere contenuti digitali, presentare i dettagli della campagna, raccogliere donazioni e condividere link a tutte le piattaforme dei social per aumentare la visibilità.

che mettono in grado i creatori di rivendere contenuti digitali, presentare i dettagli della campagna, raccogliere donazioni e condividere link a tutte le piattaforme dei social per aumentare la visibilità. Overlay che forniscono animazioni e immagini promozionali brandizzate dal gioco per i live stream per amplificare il coinvolgimento e promuovere la conoscenza del marchio.

che forniscono animazioni e immagini promozionali brandizzate dal gioco per i live stream per amplificare il coinvolgimento e promuovere la conoscenza del marchio. Chatbot progettati per condividere link di monitoraggio e codici promozionali durante chat in tempo reale nel corso dei giochi, premiare gli spettatori e coinvolgere la community.

Tramite questi aggiornamenti Xsolla Partner Network mette in grado sviluppatori e creatori di collaborare senza problemi, rendendo possibili nuove opportunità di successo nel panorama in evoluzione del marketing dei giochi.

“Xsolla Partner Network è da sempre un potente strumento per gli sviluppatori che desiderano far crescere i loro giochi e per i creatori che desiderano monetizzare la loro passione”, spiega Chris Hewish, Direttore strategia presso Xsolla. “Queste nuove funzionalità consentono una collaborazione senza problemi tra sviluppatori e creatori, assicurando che entrambi possano raggiungere i loro obiettivi più efficacemente”.

Gli aggiornamenti apportati a Xsolla Partner Network ora sono disponibili per sviluppatori, editori e creatori in tutto il mondo. Per saperne di più visitare https://xsolla.pro/rws25pn

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, California, e uffici a Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo, Montreal e altre città in tutto il mondo.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.com

