Xsolla ospiterà una serie di sessioni di dibattito sulla monetizzazione e lo sviluppo dei giochi nell’era post-DMA

Sessioni di dibattito informative alla conferenza Devcom ospitate da Xsolla, per condividere le conoscenze sulle migliori pratiche, sul futuro del settore dei videogiochi e sui passi che gli sviluppatori devono intraprendere per avere successo

COLONIA, Germania–(BUSINESS WIRE)–Dal 19 al 23 agosto a Colonia, in Germania, Xsolla, azienda globale per il commercio di videogiochi, presenterà una serie di sessioni alla conferenza per sviluppatori Devcom 2024 e parteciperà alla Gamescom 2024, il più grande evento mondiale su computer e videogiochi. Xsolla ospiterà sei sessioni di dibattito informative alla Devcom, tra cui due sulle migliori pratiche per lo sviluppo di negozi online e un partner spotlight.









“Questo è un anno cruciale per lo sviluppo di giochi per dispositivi mobili e per la creazione di giochi in Europa e nel mondo”, ha dichiarato Berkley Egenes, responsabile marketing e crescita di Xsolla. “Queste sessioni tratteranno vari argomenti, tra cui le migliori pratiche di coinvolgimento, le regole di successo per la creazione di un negozio online, il futuro del settore dei giochi, gli approcci al coinvolgimento della comunità, lo stato della tecnologia backend e come evitare le cinque insidie principali”.

Xsolla sarà presente alla Gamescom presso il padiglione 2.2, stand A-030-B-037. I visitatori potranno incontrare gli esperti di Xsolla e partecipare alle dimostrazioni delle ultime soluzioni e offerte progettate per fornire opportunità di cross-play e di pagamento ai giocatori e agli sviluppatori nel 2024.

“È un’opportunità incredibile per entrare in contatto con la vivace comunità di sviluppatori di videogiochi, condividere le nostre intuizioni e ospitare sessioni di dibattito che speriamo possano ispirare e informare”, ha dichiarato Egenes. “Partecipare a questi eventi è sempre un’esperienza entusiasmante e non vediamo l’ora di confrontarci con altri sviluppatori e professionisti del settore”.

Programma delle sessioni di dibattito di Xsolla:

Quando: lunedì 19 agosto 2024, 13:00 – 13:30



Dove: palco Xsolla n. 5, primo piano, Confex Center, Devcom



Argomento: le migliori pratiche di coinvolgimento dei principali sviluppatori di giochi per dispositivi mobili dell’area EMEA



Scopri come le soluzioni di Xsolla, progettate per gli sviluppatori di giochi per dispositivi mobili, possono aumentare istantaneamente le entrate e il coinvolgimento dei giocatori al di là degli app store. In questa sessione, Josephine Friday, direttrice commerciale, USA, e Berkley Egenes, responsabile marketing e crescita di Xsolla, insieme a Joan Lluis, produttore presso Tilting Point, condivideranno le tecniche ed analizzeranno le strategie per elevare gli sforzi di monetizzazione nel settore dei dispositivi mobili. Dal 2020, Xsolla guida la monetizzazione dei giochi per dispositivi mobili a livello globale sviluppando soluzioni, tra cui negozi online, SDK, negozi online istantanei e guide alle migliori pratiche del settore. Non perderti l’occasione di apprendere dagli esperti del settore.

Quando: lunedì 19 agosto 2024, 13:30 – 14:00



Dove: palco Xsolla n. 5, primo piano, Confex Center, Devcom



Argomento: alzare il livello: il futuro dei giochi



Unisciti agli esperti del settore Nick Grant, CEO ad interim di 80 Level, Kasper Weber, fondatore e CEO di Beyond Creative, Alexander Fernandez, CEO di Streamline Media Group, e Bridget Stacy, vicepresidente per il marketing di Xsolla, per una discussione visionaria sul futuro del settore dei giochi nei prossimi 5 anni. La discussione si avvarrà di dati pubblici e proprietari, delle intuizioni dei partner e della vasta rete di professionisti del gioco di Xsolla. Approfondiremo i progressi previsti, le tendenze innovative e le trasformazioni. Gli argomenti principali includeranno proiezioni sulle prestazioni, confronti con altri settori emergenti e previsioni dettagliate su come il gioco si evolverà e avrà un impatto sul mercato globale. Non perderti l’occasione di acquisire preziose conoscenze e di prepararti ai cambiamenti dinamici che ti attendono nel mondo dei giochi.

Quando: lunedì 19 agosto 2024, 14:00 – 14:30



Dove: palco Xsolla n. 5, primo piano, Confex Center, Devcom



Argomento: come far fallire il tuo studio in 5 semplici passi



Questa sessione, condotta da Manny Hachey, direttrice del programma “Accelerator” di Xsolla, è rivolta ai nuovi fondatori e ai team che intendono creare la loro prima startup. Pertinente a qualsiasi prodotto, piattaforma o pubblico di riferimento, questo intervento ti aiuterà a evitare le cinque principali insidie per un’azienda. Manny Hachey condividerà con te le lezioni dolorose apprese per aiutarti a non commettere gli stessi errori in futuro.

Quando: martedì 20 agosto 2024, 11:30 – 12:00



Dove: palco Xsolla n. 5, primo piano, Confex Center, Devcom



Argomento: la comunità prima di tutto: approcci editoriali e indipendenti al coinvolgimento della comunità



La sfida più grande che gli sviluppatori devono affrontare oggi è la scopribilità. Gli sviluppatori non possono più affidarsi esclusivamente agli editori per la creazione di una comunità. Durante questa conversazione informale, Andrei Podoprigora, cofondatore e CEO di Forklift Interactive, Nathan Sölbrandt, direttore dello sviluppo commerciale – EMEA di Xsolla, e Jan Halwe, responsabile sviluppo commerciale di ByteRockers’ Games, analizzeranno i vari aspetti della costruzione di una comunità nel 2024, dal feedback iterativo durante lo sviluppo al coinvolgimento continuo dopo il lancio. Questa presentazione include diverse prospettive su come far crescere e connettersi efficacemente con una comunità nel moderno panorama digitale.

Quando: martedì 20 agosto 2024, 12:00 – 12:30



Dove: palco Xsolla n. 5, primo piano, Confex Center, Devcom



Argomento: 5 regole di successo per creare un negozio online di giochi per dispositivi mobili



La monetizzazione dei giochi per dispositivi mobili attraverso i negozi online rimane un argomento di grande attualità nel settore dei videogiochi. Con quasi 400 negozi online completati, Artem Liubutov, direttore dei prodotti (monetizzazione) di Xsolla, svela 5 regole di successo per aiutarti a ottenere il massimo dal tuo negozio online. Presenterà i modi migliori per trasmettere valore aggiunto, ridurre le frizioni, impostare operazioni in tempo reale e portare al successo il tuo negozio online.

Quando: martedì 20 agosto 2024, 12:30 – 13:00



Dove: palco Xsolla n. 5, primo piano, Confex Center, Devcom



Argomento: backend di gioco: costruire o comprare



Mentre l’appetito dei consumatori per i giochi online e multiplayer continua a crescere, gli sviluppatori del settore si chiedono se costruire o acquistare un backend di gioco per il loro prossimo progetto. Matthew Morris, responsabile commerciale di Code Wizards, guida un gruppo di esperti, tra cui Jean-Philippe Steinmetz, responsabile del backend di Xsolla, Alexander Bergendahl, CEO di LootLocker, e Tim Morten, fondatore e CEO di Frost Giant Studios, per analizzare lo stato della tecnologia backend e affrontare tale questione cruciale.

I visitatori troveranno Xsolla presso il padiglione 2.2, stand A-030-B-037, dove si terranno dimostrazioni dal vivo di pagamenti Xsolla, negozi online, SDK per dispositivi mobili e backend durante l’evento. Il team di esperti di Xsolla sarà a disposizione per rispondere alle domande, fornire approfondimenti e discutere di come questi strumenti possano essere adattati per soddisfare le esigenze specifiche di ogni sviluppatore ed editore.

Per maggiori informazioni, per connettersi e prenotare incontri con Xsolla alla conferenza per sviluppatori Devcom e alla Gamescom 2024, visitare xsolla.events/devcom24

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, in California, e uffici a Montreal, Londra, Berlino, Seul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e in altre città del mondo, Xsolla supporta importanti titoli di gioco come Valve, Twitch, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più, visitare il sito xsolla.com

