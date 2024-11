Xsolla lancerà Xsolla ZK, promuovendo l’adozione di Web3 per i videogiochi

Xsolla lancerà la propria catena ZK per formare una rete che sarà la base di future soluzioni di gioco con funzionalità integrate Web3

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, società globale di commercio di videogiochi, annuncia l’intenzione di lanciare Xsolla ZK e introdurre uno zaino digitale di oggetti virtuali sul blockchain. Xsolla ZK è gestito dalla tecnologia ZKsync e promuoverà la continua crescita ed espansione delle tecnologie Web3 per sviluppare ulteriormente soluzioni sulla blockchain per il settore dei videogiochi.









Xsolla ZK diventerà parte dell’ecosistema Elastic Chain, una costellazione in espansione di catene interconnesse alimentate da ZKsync, una tecnologia roll-up a conoscenza zero di Ethereum Layer 2. Xsolla ZK presenterà inoltre il suo “zaino digitale” per gli sviluppatori di videogiochi, i creatori di oggetti e I fornitori di infrastrutture per videogiochi, per archiviare e gestire oggetti all’interno dei giochi. Xsolla ha avuto un enorme successo nell’industria dei videogiochi, con due decenni di esperienza, oltre 2.500 giochi monetizzati con i suoi prodotti e oltre 1.000 sviluppatori ed editori che utilizzano la sua tecnologia per i loro giochi.

Lee Jacobson, Vice Presidente Senior di Business Development Web3 in Xsolla, ha espresso il suo entusiasmo per il progetto: “Xsolla ZK utilizza la tecnologia Ethereum Layer 2 zk Rollup per creare uno zaino digitale per gli sviluppatori di videogiochi. Applicando le nostre competenze alla ZKsync Elastic Chain, offriamo agli sviluppatori di videogiochi una soluzione pionieristica e scalabile allineandoci ai modelli economici con i quali hanno familiarità. Xsolla ZK non riguarda solo l’innovazione, ma anche la creazione di autentico valore per la comunità dei giocatori”.

Xsolla unirà la propria competenza nel commercio in-game con la tecnologia blockchain all’avanguardia di ZKsync. Rich Kim, Direttore del Gaming in Matter Labs, ha dichiarato, “Siamo entusiasti di vedere aziende come Xsolla lanciare progetti pionieristici per il gaming Web3. Per garantire il successo degli ecosistemi dei videogiochi, è essenziale colmare il divario tra utenti e sviluppatori; gli sviluppatori hanno bisogno di infrastrutture plug-and-play testate per lanciare funzionalità complesse gestendo nel contempo le prestazioni richieste dai giochi utilizzati in massa. Inoltre, gli utenti hanno bisogno di funzionalità in-game pratiche e intuitive, nonché di opzioni di pagamento utilizzabili in un ampio ecosistema di giochi. Xsolla ZK sta tracciando un percorso per la transizione dei giochi e il successo in Web3”.

Per maggiori informazioni su Xsolla ZK e sull’accesso anticipato visitare: xsolla.pro/zk

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda globale per il commercio di videogiochi con una serie robusta e potente di strumenti e servizi progettati specificamente per il settore. Dalla sua fondazione nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori ed editori di videogiochi di tutte le dimensioni a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro giochi a livello globale e su più piattaforme. In qualità di leader innovativo nel settore del commercio dei giochi, la missione di Xsolla è quella di risolvere i problemi connessi alle complessità intrinseche della distribuzione, del marketing e della monetizzazione a livello globale, per aiutare i nostri partner a raggiungere più aree geografiche, generare più entrate e creare relazioni con i giocatori di tutto il mondo. Con sede centrale a Los Angeles, in California, e uffici a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh, e varie altre città del mondo, Xsolla supporta importanti titoli di gioco come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito xsolla.com.

Informazioni su Elastic Chain

La Elastic Chain è un cluster in continua espansione di ZK rollup, protetto da crittografia e progettato per l’interoperabilità nativa con un’esperienza utente unificata e senza soluzione di continuità. Elastic Chain offre la funzionalità di un ecosistema multi-catena con la semplicità di una singola blockchain, consentendo transazioni scalabili, sicure ed efficienti. Questi componenti principali assicurano che questo cluster di ZK Chain possa interagire e negoziare tra loro in modo efficiente, ereditando la sicurezza di Ethereum e formando una rete che può scalare orizzontalmente senza compromettere le proprietà principali che rendono le blockchain così potenti.

Per maggiori informazioni e per saperne di più, visitare matter-labs.io.

