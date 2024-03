Xsolla introduce nuovi metodi di pagamento per i giocatori in Africa, creando accesso per 440 milioni di clienti e utenti

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, continua a rafforzare la sua presenza in Africa mediante l’integrazione di servizi di mobile money MTN e Airtel. Questa mossa strategica si rivolge al panorama finanziario unico come quello dell’Africa, in cui una parte importante della popolazione, in particolare in Stati come Ghana e Uganda, rimane sprovvista di servizi bancari.









I servizi di mobile money sono fondamentali, poiché consentono agli utenti di gestire fondi tramite dispositivi mobili e aggirando la necessità di un’infrastruttura bancaria tradizionale. Questa iniziativa consente di accedere a una vasta base di nuovi clienti, sfruttando i 292 milioni di utenti di MTN e i 147 milioni di utenti di Airtel, e semplifica le transazioni per i venditori di Xsolla, che ora sono in grado di accettare questi metodi di pagamento senza problemi. Rappresenta un importante passo avanti in direzione dell’espansione globale per gli sviluppatori di giochi, utilizzando le opzioni complete di pagamento di Pay Station e la vasta portata sul mercato per offrire un’esperienza di pagamento senza intoppi e inclusiva.

David Stelzer, Presidente di Xsolla, sottolinea l’importanza di questa iniziativa affermando: “I nostri sforzi in direzione dell’integrazione dei metodi di pagamento locali sono fondamentali per l’espansione della nostra presenza in Africa, rispondendo a utenti che dispongono di servizi bancari o meno in questi mercati emergenti. Quasi 40 milioni di potenziali utenti potranno trarre vantaggio dal nostro processo di integrazione semplificato per sviluppatori, che consentirà loro di concentrarsi sulla creazione di esperienze i gioco coinvolgenti mentre noi ci occupiamo delle complessità di pagamenti, frodi, tasse e compliance in Africa.”

Vantaggi chiave ed espansione del progetto:

Presenza ampliata sul mercato: Gli sviluppatori ora possono entrare in contatto con la community di gioco eterogenea dell’Africa, aumentando la loro presenza nel continente tramite soluzioni di pagamento localizzate come 1Voucher in Sudafrica, FawryPay in Egitto e wallet per dispositivi mobili come Airtel, MTN e Vodafone in Ghana e Uganda.

Gli sviluppatori ora possono entrare in contatto con la community di gioco eterogenea dell’Africa, aumentando la loro presenza nel continente tramite soluzioni di pagamento localizzate come 1Voucher in Sudafrica, FawryPay in Egitto e wallet per dispositivi mobili come Airtel, MTN e Vodafone in Ghana e Uganda. Migliori vendite e tassi di conversione: Con l’adozione dei metodi di pagamento locali, il processo di transazione diventa più efficiente e intuitivo, in linea con le preferenze dei giocatori africani.

Con l’adozione dei metodi di pagamento locali, il processo di transazione diventa più efficiente e intuitivo, in linea con le preferenze dei giocatori africani. Acquisizione di nuovi utenti: L’accesso ai nuovi mercati invita al coinvolgimento di giocatori attivi ed entusiasti, promuovendo opportunità di crescita di fatturato.

Questa iniziativa non è intesa solo a favorire transazioni più fluide e ad ampliare l’accesso al mercato per gli sviluppatori di giochi, ma rappresenta anche un impegno a sostenere la crescita della community di gioco in Africa e a fornire agli sviluppatori gli strumenti essenziali per il successo in questi mercati in evoluzione.

Per ulteriori informazioni sulle soluzioni e iniziative di Xsolla, visitare il sito: xsolla.pro/go

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito: xsolla.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Derrick Stembridge



Direttore globale delle relazioni pubbliche, Xsolla



d.stembridge@xsolla.com