Xsolla Funding Accelerator si espande e offre agli sviluppatori di videogiochi opportunità di formazione e di finanziamento ottimizzate

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, società globale nell’ambito del commercio di videogiochi, è orgogliosa di annunciare l’espansione del programma Xsolla Funding Accelerator. Questa iniziativa è stata avviata nel 2022 e ha già raggiunto traguardi significativi, tra cui i lanci di successo di “Flame Keeper” di Kautiki Cave e “Vengeance of Mr. Peppermint” di Hack the Publisher nel 2023. Il programma ha inoltre promosso la creazione di partnership con editori rinomati per un altro paio di studi. Guardando al futuro, per il 2024 è prevista un’entusiasmante serie di uscite, tra cui “Memory Lost”, “Ritual Night”, “Soul Drifter” e “Extra Coin”.









Sfruttando questo slancio, il team di Xsolla Funding aprirà attivamente le porte di Accelerator a tutti gli sviluppatori di giochi nel luglio 2024. I giochi alla ricerca di ulteriore supporto e consulenza sono incoraggiati a presentare domanda sul nostro sito ufficiale all’indirizzo xsolla.pro/rw18funding.

Il team di esperti di Xsolla Funding seleziona con cura i progetti di gioco più promettenti per farli entrare nella nostra serie finanziata e nella fase successiva di Accelerator. Gli sviluppatori che desiderano aumentare le loro possibilità di selezione possono perfezionare i loro giochi sia dal punto di vista commerciale che dello sviluppo partecipando al programma Accelerator.

Xsolla Funding garantisce a ogni partecipante l’accesso a risorse di formazione gratuite. Inoltre, introdurremo un’offerta premium esclusiva con tutoraggio personalizzato, sessioni di domande e risposte dal vivo e altro ancora, con l’obiettivo di potenziare ulteriormente gli sviluppatori nel loro percorso. I percorsi formativi gratuiti e premium dell’acceleratore saranno disponibili all’incirca dal 1° luglio 2024. Xsolla e numerosi esperti esterni del settore collaborano allo sviluppo di materiali per diffondere conoscenze essenziali, spesso assenti nei progetti di sviluppo di videogiochi.

Nel ribadire il cambiamento in atto nel settore, Justin Berenbaum, vicepresidente della pianificazione strategica e direttore generale di Xsolla Funding Club, osserva: “Gli editori e gli investitori ora non investono nei giochi, ma in un’azienda e nella sua capacità di produrre un gioco”. Il nostro obiettivo è insegnare agli sviluppatori la differenza, poiché è più facile che mai creare un gioco e più difficile che mai avere successo”.

Xsolla è entusiasta di intraprendere questo percorso con gli sviluppatori di giochi di tutto il mondo, promuovendo un ambiente in cui creatività e fiuto per gli affari si uniscono per dare vita a giochi innovativi.

Per ulteriori informazioni, per saperne di più e per segnalare il tuo interesse, visitare il sito: xsolla.pro/rw18funding

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha aiutato migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, a finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali aziende innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per aiutare i suoi partner a raggiungere un numero maggiore di mercati internazionali, produrre più ricavi e creare rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Londra, Berlino, Seoul, Pechino, Kuala Lumpur, Raleigh, Tokyo e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Twitch, Roblox, Epic Games, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per ulteriori informazioni e per saperne di più visitare il sito: xsolla.com

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Derrick Stembridge



Direttore globale per le pubbliche relazioni, Xsolla



d.stembridge@xsolla.com