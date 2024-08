Xsolla fa da apripista collaborando con GameAnalytics per rafforzare la monetizzazione dei video giochi e il benchmarking analitico

Xsolla integra GameAnalytics in Xsolla Backend, offrendo soluzioni superiori di analitica e monetizzazione agli sviluppatori di videogiochi di tutto il mondo

La partnership segna una significativa espansione delle capacità di Xsolla. Integrando GameAnalytics direttamente nella Xsolla Backend Solution, gli sviluppatori possono accedere a potenti strumenti di analitica e monetizzazione in un’unica interfaccia. L’integrazione ridefinisce il modo in cui gli sviluppatori affrontano l’analitica e la monetizzazione dei videogiochi, offrendo una gamma di strumenti completa per migliorare la loro comprensione del comportamento dei giocatori, ottimizzare i flussi dei ricavi, e ottenere migliori risultati commerciali. Gli sviluppatori ora possono tracciare metriche critiche, come i tassi di conversione, la ritenzione dei giocatori e il valore perenne mentre utilizzano le vaste capacità di elaborazione dei pagamenti di Xsolla, offrendo un vantaggio unico grazie alla combinazione di conoscenze basate sui dati e solidi strumenti di monetizzazione in un’unica piattaforma.

Jean-Philippe Steinmetz, Responsabile di Xsolla Backend, sottolinea l’importanza strategica dell’espansione della partnership: “Incorporando la GameAnalytics in Xsolla Backend, stiamo migliorando la capacità della nostra piattaforma di offrire analitica completa e benchmarking dei videogiochi. Questa collaborazione ci permette di offrire agli sviluppatori una migliore comprensione delle prestazioni dei loro videogiochi, consentendo loro di prendere decisioni informate e arrivare al successo”.

GameAnalytics, nota per le collaborazioni con oltre 12.000 studi di videogiochi e per offrire informazioni su oltre 2,3 miliardi di giocatori ogni mese, porta a questa collaborazione un’esperienza ineguagliata nell’analitica. L’integrazione con Xsolla Backend consente agli sviluppatori di accedere facilmente a queste informazioni, offrendo loro una chiara visione delle prestazioni dei loro videogiochi rispetto a diverse metriche. Questo sodalizio potenzia le capacità analitiche a disposizione degli sviluppatori e semplifica l’integrazione di queste informazioni con strategie di monetizzazione, aiutando gli sviluppatori a massimizzare il loro potenziale di guadagno.

Allison Bilas, COO di GameAnalytics, ha espresso così il suo entusiasmo per l’espansione della collaborazione: “Siamo entusiasti di ampliare la nostra relazione con Xsolla integrando la nostra suite analitica in Xsolla Backend. Questa integrazione ci consente di offrire ancora più valore agli sviluppatori, aiutandoli a capire meglio i loro giochi e prendere decisioni guidate dai dati per ottimizzare le esperienze dei giocatori”.

La collaborazione sottolinea l’impegno di Xsolla nel fornire agli sviluppatori di videogiochi gli strumenti di cui hanno bisogno per avere successo in un mercato competitivo. Unendo la potenza e l’efficacia di Xsolla Backend con gli strumenti di pagamento e di monetizzazione di Xsolla con le capacità di analisi dei dati tra le migliori del settore offerte da GameAnalytics, gli sviluppatori oggi hanno accesso a una potente soluzione all-in-one che semplifica il processo di progettazione, tracciamento e miglioramento delle prestazioni dei videogiochi.

Per maggiori informazioni, visitare xsolla.pro/xbegameanalytics.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per saperne di più visitare xsolla.com

Informazioni su GameAnalytics

GameAnalytics è la prima soluzione di analisi dei dati per sviluppatori, studi di videogiochi e publisher innovativi a livello globale. La sua rete comprende 100.000 giochi utilizzati da più di 1,75 miliardi di persone, con una media di 24 miliardi di sessioni mensili. La piattaforma GameAnalytics consente ai team di sviluppo di videogiochi di raffinare rapidamente le capacità di gioco, migliorare la ritenzione e aumentare il fatturato con analisi dei dati in tempo reale per tutti i principali motori di videogiochi e i sistemi operativi attraverso una semplice integrazione SDK. GameAnalytics è stata fondata nel 2012 dall’imprenditore seriale danese Morten E. Wulff, che rimane tuttora il Presidente della società. Dopo aver raccolto oltre 8 milioni di dollari in finanziamenti, la principale società di pubblicità mobile, Mobvista, ha rilevato l’azienda nel 2016. Per saperne di più e iniziare gratuitamente, visitare gameanalytics.com

