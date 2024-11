Xsolla e Long Tale Games lanciano una campagna di beneficenza con Life Is Feudal per supportare Games for Change

Il 50% dei proventi dagli abbonamenti sarà devoluto a Games For Change

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi, ha stretto una partnership con Long Tale Games finalizzata al lancio di una campagna di beneficenza. Il 50% dei proventi dal pacchetto di abbonamento della durata di 3 mesi a Life is Feudal sarà devoluto a Games For Change. Questa iniziativa, che durerà fino al 31 dicembre, rispecchia l’impegno di Xsolla a mettere a frutto la potenza dei videogiochi per promuovere un cambiamento positivo.









La campagna offre ai giocatori un’avventura elettrizzante in Life is Feudal: MMO e consente loro di avere un impatto tangibile. La metà dell’importo di ciascun abbonamento, della durata di 3 mesi, servirà a sostenere programmi didattici, iniziative di impegno civico e progetti con impatto sociale, dimostrando come il settore del gaming possa promuovere un futuro migliore attraverso la potenza del gioco. I giocatori vengono messi in grado di impegnarsi per una causa significativa, dimostrando che i videogiochi non sono semplicemente una fonte di divertimento ma anche un modo per appoggiare cause importanti.

“Il gaming non è solo intrattenimento; svolge un ruolo nelle community e può fare una differenza significativa“, spiega Chris Hewish, Direttore strategia presso Xsolla. “Appoggiare Games For Change è in linea con la nostra mission: far fronte a problemi chiave nell’istruzione, stimolare l’impegno civico e far sì che il gaming abbia un impatto sociale. Questa campagna promuove una comunità di gaming inclusiva mentre ispira il cambiamento attraverso il gioco”.

“Games For Change guarda con fiducia all’opportunità di partecipare a questa iniziativa, evidenziando come i giocatori, gli sviluppatori e i creatori di contenuti possano operare all’unisono per avere un impatto sociale positivo”, aggiunge Susanna Pollack, Presidente Games For Change. “Tramite questa partnership con Xsolla e Long Tale Games miriamo a dare a un numero maggiore di creatori di contenuti la possibilità di sviluppare esperienze coinvolgenti, istruttive e fonte di ispirazione che vadano oltre il semplice divertimento. I fondi raccolti supporteranno direttamente la nostra mission – mettere a frutto la potenza dei videogiochi e dei media immersivi per il bene sociale, dando impulso a un cambiamento significativo nella comunità di tutto il mondo”.

Per maggiori informazioni sulla campagna di Long Tale Games e Games For Change visitare il sito https://x.la/gamesforchange-lif

Queste campagne sottolineano la dedizione di Xsolla verso la responsabilità sociale e l’impegno della community di gaming a utilizzare le sue piattaforme per il bene comune.

Informazioni su Xsolla

Xsolla è un’azienda internazionale nel settore dei videogiochi che offre un set potente e affidabile di strumenti e servizi commerciali progettati specificamente per chi opera in questo settore. Sin dalla sua fondazione, nel 2005, Xsolla ha consentito a migliaia di sviluppatori e editori di giochi, indipendentemente dalle loro dimensioni, di finanziare, commercializzare, lanciare e monetizzare i loro prodotti in tutto il mondo e su varie piattaforme. La mission di Xsolla, una delle principali realtà innovatrici nello sviluppo di servizi commerciali per il settore dei videogiochi, consiste nel risolvere le complessità intrinseche delle attività globali di distribuzione, marketing e monetizzazione per far sì che i suoi partner raggiungano un numero maggiore di mercati internazionali, realizzino più ricavi e creino rapporti con giocatori in tutto il mondo. Con sede legale a Los Angeles, California e sedi a Montreal, Londra, Berlino, Pechino, Guangzhou, Seoul, Tokyo, Kuala Lumpur, Raleigh e varie altre città del mondo, Xsolla supporta i principali titoli di gaming come Valve, Take-Two, KRAFTON, Nexters, NetEase, Playstudios, Playrix, miHoYo e altri ancora.

Per saperne di più visitare xsolla.com

Twitter (X): @Xsolla | Facebook: Xsolla | Instagram: @xsolla | LinkedIn: Xsolla

Informazioni su Long Tale Games

Long Tale Games (LTG) è un editore operante nel multiverso del gaming, che si propone di rinvigorire giochi leggendari con nuove energie e impiegando tecniche innovative di acquisizione utenti e di monetizzazione. Con un portafoglio diversificato che include tutte le tipologie di giochi, da quelli classici ai web3, LTG mette a frutto la propria competenza nel settore per promuovere giochi classici e gemme ignote, convertirli per altre piattaforme, svilupparli ulteriormente e supportarne il marketing, facendo sì che ciascun progetto sia oggetto di un approccio personalizzato. Fondamentalmente, LTG è guidata da veterani del settore che credono in una strategia basata sulla community, per interessare i giocatori al processo di sviluppo al fine di ravvivare ogni gioco, dimostrando il loro impegno a rilanciare giochi adorati e dando impulso alla crescita di nuove imprese nel mondo del gaming.

Per maggiori informazioni visitare il sito longtalegames.com

Twitter (X): @LifeisFeudal | Facebook: Life is Feudal

Informazioni su Games For Change

Dal 2004, Games For Change (G4C) ha dato la possibilità a creatori e innovatori di videogiochi di guidare il cambiamento nel mondo reale, grazie a giochi e media immersivi che aiutano le persone a imparare, migliorare le loro comunità e rendere il mondo un posto migliore. G4C collabora con aziende tecnologiche e del settore gaming, organizzazioni non profit, fondazioni e agenzie governative per la gestione di eventi di scala mondiale, sale giochi pubbliche, sfide di design e programmi rivolti ai giovani. G4C sostiene una comunità globale di sviluppatori di videogiochi che lavorano affinché l’utilizzo dei giochi diventi uno strumento per affrontare le sfide del mondo reale, dai conflitti umanitari ai cambiamenti climatici e all’istruzione.

LinkedIn: Games For Change | Twitter (X): @G4C | Facebook: Games For Change

