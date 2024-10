Xsolla e AurumDust lanciano una campagna di beneficienza con Ash of Gods: The Way a sostegno di Games For Change

Il 50% di tutti i proventi delle vendite di giochi sarà versato a Games For Change

LOS ANGELES–(BUSINESS WIRE)–Xsolla, azienda globale di commercio di videogiochi, è entusiasta di annunciare una collaborazione con AurumDust, lo sviluppatore di Ash of Gods: The Way. L’azienda donerà il 50% dei proventi della vendita dell’edizione completa del gioco a Games For Change. Questa campagna, che durerà fino al 31 dicembre, evidenzia la missione di Xsolla di unire la gioia del gioco al potere della generosità.









“Il gioco non è solo intrattenimento: è un potente strumento per fare la differenza”, ha dichiarato Chris Hewish, Chief Strategy Officer di Xsolla. “La nostra partnership con AurumDust ribadisce la nostra fiducia nel potenziale del gioco per la promozione di un cambiamento positivo. Attraverso questa campagna, sosteniamo Games For Change, un’organizzazione che si dedica all’utilizzo dei giochi per affrontare aspetti importanti nel campo dell’istruzione, dell’impegno civico e dell’impatto sociale. I fondi raccolti saranno destinati allo sviluppo di esperienze interattive che generano cambiamento, favoriscono l’apprendimento e promuovono lo sviluppo di un mondo migliore. Questa causa è molto personale ed è in linea al nostro impegno per la responsabilità sociale. Combinare la nostra passione per il gioco con una causa che rispecchia i nostri valori fondamentali permette alla nostra comunità di generare un impatto reale mentre si diverte con i giochi che ama”.

La presidente di Games For Change, Susanna Pollack, ha espresso il suo entusiasmo per la partnership: “Siamo entusiasti di collaborare con Xsolla e AurumDust a questa campagna. Games For Change crede nel potere dei giochi e dei media immersivi per promuovere l’impatto sociale, e questa iniziativa offre ai giocatori di tutto il mondo un’opportunità unica di contribuire a cause importanti mentre si dedicano a un gioco accattivante come Ash of Gods: The Way. I fondi raccolti sosterranno direttamente la nostra missione di potenziare i creatori di giochi, sostenere gli educatori e gli studenti e ispirare cambiamenti nel mondo reale attraverso il gioco”.

Scopri qui la campagna di AurumDust: https://x.la/gamesforchange-aog

Informazioni su Games For Change

Dal 2004, Games For Change (G4C) ha dato la possibilità a creatori e innovatori di videogiochi di guidare il cambiamento nel mondo reale, grazie a giochi e media immersivi che aiutano le persone a imparare, migliorare le loro comunità e rendere il mondo un posto migliore. G4C collabora con aziende tecnologiche e del settore gaming, organizzazioni non profit, fondazioni e agenzie governative per la gestione di eventi di scala mondiale, sale giochi pubbliche, sfide di design e programmi rivolti ai giovani. G4C sostiene una comunità globale di sviluppatori di videogiochi che lavorano affinché l’utilizzo dei giochi diventi uno strumento per affrontare le sfide del mondo reale, dai conflitti umanitari ai cambiamenti climatici e all’istruzione.

